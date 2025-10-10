ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:52, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبەدەگى ۇلتتار سارايىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى ۇلتتار سارايىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Главу государства во Дворце нации встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسىن تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قارسى الدى.

    ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتىرىسىنا قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.

    ТМД мемлекеттер басшыларының кеңесі отырысына қатысушылар
    Фото: Ақорда

    وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن دۋشانبەگە باراتىنى تۋرالى حابارلادىق.

    پرەزيدەنتتى حالىقارالىق اۋەجايدا تاجىكستان پرەمەر-ءمينيسترى كوحير راسۋلزودا قارسى الدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار