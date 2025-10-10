11:52, 10 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبەدەگى ۇلتتار سارايىنا باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى ۇلتتار سارايىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىن تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قارسى الدى.
ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتىرىسىنا قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن دۋشانبەگە باراتىنى تۋرالى حابارلادىق.
پرەزيدەنتتى حالىقارالىق اۋەجايدا تاجىكستان پرەمەر-ءمينيسترى كوحير راسۋلزودا قارسى الدى.