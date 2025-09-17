قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - جەر جۇزىندە سىن-قاتەرلەر كوبەيىپ، حالىقارالىق احۋال ۋشىعىپ تۇر. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇگىن استانا تورىندە الەمنىڭ ەڭ بەدەلدى رۋحاني كوشباسشىلارى باس قوسىپ جاتىر. بۇل ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت، زور مارتەبە. قازىر جەر جۇزىندە سىن-قاتەرلەر كوبەيىپ، حالىقارالىق احۋال ۋشىعىپ تۇر. سونىڭ سالدارىنان ءتۇرلى قاقتىعىستار كوبەيۋدە. الماعايىپ كەزەڭ ەشكىمگە وڭاي بولىپ جاتقان جوق. وكىنىشكە قاراي، سوعىستىڭ سيپاتى مەن بولمىسى بەلەڭ الۋدا. دەگەنمەن، ءبىز وتكەن زاماننان دۇرىس ساباق الىپ، سىندارلى ءارى اشىق كەلىسسوزدەرگە ۇمتىلۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت مامىلەگە بالاما جوق ەكەنىن باسا ايتتى.
- بۇل تۇرعىدان العاندا بۇگىنگى سەزدىڭ ءمان-ماڭىزى ايرىقشا. ءدىن باسشىلارىن گۋمانيستىك كوزقاراستاردى تۋ ەتكەن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتاۋعا بولادى. سىزدەر ورتاق مۇددە ءۇشىن بىرىگىپ، الەم جۇرتشىلىعىن يگى ماقسات جولىنا جۇمىلدىرۋعا نيەت ءبىلدىرىپ وتىرسىزدار. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشالىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى باستالعانىن جازعان ەدىك.