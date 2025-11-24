ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:55, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردادا التى ەلدىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەرىنىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда

    سەنىم گراموتالارىن يزرايل مەملەكەتىنىڭ ەلشىسى يواۆ بىستريتسكي؛ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى قۇدايبەرگەن بازاربايەۆ، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى الفرەدو فەدەل نييەۆەس پورتۋوندو، ليۆان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى دجوردج ابۋ زەيد، زيمبابۆە رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى مارك گرەي مارونگۆە، سومالي فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى فاتحۋدين الي موحامەد تاپسىردى.

    а
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت قازاقستان بارلىق مەملەكەتپەن دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتقان بەيبىت ەل ەكەنىنە توقتالدى.

    سونداي-اق قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ ىشكى ساياساتىندا قولعا الىنعان باستامالار جونىندە اڭگىمەلەدى. بۇل جۇمىستار ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋعا، «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەنىن ايتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى ەلشىلەردى ديپلوماتيالىق ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان تاراپى ولاردىڭ قىزمەتىنە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
    Фото: Ақорда
    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار