قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا التى ەلدىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەرىنىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.
سەنىم گراموتالارىن يزرايل مەملەكەتىنىڭ ەلشىسى يواۆ بىستريتسكي؛ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى قۇدايبەرگەن بازاربايەۆ، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى الفرەدو فەدەل نييەۆەس پورتۋوندو، ليۆان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى دجوردج ابۋ زەيد، زيمبابۆە رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى مارك گرەي مارونگۆە، سومالي فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى فاتحۋدين الي موحامەد تاپسىردى.
پرەزيدەنت قازاقستان بارلىق مەملەكەتپەن دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتقان بەيبىت ەل ەكەنىنە توقتالدى.
سونداي-اق قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ ىشكى ساياساتىندا قولعا الىنعان باستامالار جونىندە اڭگىمەلەدى. بۇل جۇمىستار ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋعا، «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى ەلشىلەردى ديپلوماتيالىق ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان تاراپى ولاردىڭ قىزمەتىنە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.