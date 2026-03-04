قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەگىز مەملەكەتتىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەرىنىڭ سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سەنىم گراموتالارىن نورۆەگيا كورولدىگىنىڭ ەلشىسى حەلەنا ساند اندرەسەن، ارگەنتينا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى ەنريكە يگناسيو فەررەر ۆيەيرا، گانا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى كوما ستيم دجەحۋ اپپياح، مالي رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى سەيدۋ كاميسسوكو، گامبيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى الكالي فانكا كونتە، بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى مۇحاممەد نازرۋل يسلام، شري-لانكا دەموكراتيالىق سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى شوبيني گۋناسەكەرا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا ەلشىسى يۆان ورليچ تاپسىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ديپلوماتتارعا قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ساياسي دامۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە اڭگىمەلەدى.
- سىرتقى سىن-قاتەرلەرگە قاراماستان قازاقستان ايماقتاعى تۇراقتى ءارى ەكونوميكاسى قارقىندى ەل سانالادى. دەگەنمەن ءبىز قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرگە توقمەيىلسىمەي، ەكونوميكالىق رەفورمالاردى دايەكتى تۇردە جالعاستىرىپ كەلەمىز. 15-ناۋرىز كۇنى ەلىمىزدە جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم وتەدى. مەملەكەتتى ودان ءارى وركەندەتۋ جولىنداعى بۇل ماڭىزدى قۇجاتتى حالقىمىز قولدايدى دەپ ويلايمىز. جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاندا قولعا الىنعان ىرگەلى وزگەرىستەرگە بەرىك نەگىز قالاپ، دەموكراتيالاندىرۋ مەن جان-جاقتى جاڭعىرتۋ ىسىنە قوماقتى ۇلەس قوسادى، سول ارقىلى ەلىمىزدى دامىتۋدا تىڭ مۇمكىندىكتەرگە جول اشىپ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرادى دەگەن ۇمىتتەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ بەيبىت سىرتقى ساياسات جۇرگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، الەمدەگى بارلىق كيكىلجىڭدەر مەن قاقتىعىستار ديپلوماتيالىق قۇرالدار ارقىلى تەك بەيبىت جولمەن شەشىلۋگە ءتيىس. قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان شىعاناق ەلدەرىنە ءاردايىم تىلەكتەس ەكەنىن جانە شيەلەنىستىڭ تەزىرەك شەشىلۋىنە ءۇمىت ارتاتىنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت شەت مەملەكەتتەر ەلشىلەرىنىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.