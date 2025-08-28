قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرنەشە مەملەكەتتىڭ ەلشىسىنەن سەنىم گراموتاسىن الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا 8 مەملەكەتتىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەرى مەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى وكىلىنىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.
سەنىم گراموتالارىن:
ۋكراينا ەلشىسى ۆيكتور مايكو؛
ب ۇ ۇ-نىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى تۇراقتى وكىلى سارانگوو رادنااراگچاا؛
ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى يا. ك. سايلاس تانگال؛
الجير حالىقتىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى وسمان ميحادجي؛
شۆەتسيا كورولدىگىنىڭ ەلشىسى لارس ستەفان ەريكسسون؛
بەلگيا كورولدىگىنىڭ ەلشىسى ەريك دە مايەر؛
ۇلىبريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ ەلشىسى ساللي دجەين اكسۋورسي؛
لاتۆيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى داتسە رۋتكا؛
گرۋزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى ليەۆان دياساميدزە تاپسىردى.
پرەزيدەنت ديپلوماتتارعا قازاقستاننىڭ كوپ ۆەكتورلى جانە تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياسات جۇرگىزىپ وتىرعانىن جەتكىزدى. مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ كونسترۋكتيۆتى ديالوگ پەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا اشىق ەكەنىن ايتىپ، جاڭادان تاعايىندالعان ەلشىلەر قازاقستانمەن سەرىكتەستىك بايلانىستاردى نىعايتۋ مەن كەڭەيتۋ ىسىنە بەلسەندى تۇردە ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلشىلەردى ديپلوماتيالىق ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ مەملەكەتتەرىنىڭ باسشىلارىنا ىستىق ىقىلاسىن جولدادى.