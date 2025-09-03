ق ز
    08:25, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيجىڭدەگى اسكەري پارادتى تاماشالادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بەيجىڭدەگى اسكەري پارادتى تاماشالاعانىن حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
    Фото: Акорда

    - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جانە جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى كۇرەستەگى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اسكەري پارادتى تاماشالادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى تيانانمىن الاڭىنا باردى.

    Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
    Фото: Акорда

    كەشە مەملەكەت باسشىسى قىتايداعى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىسقان بولاتىن.

    Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
    Фото: Акорда

     

