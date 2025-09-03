08:25, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيجىڭدەگى اسكەري پارادتى تاماشالادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بەيجىڭدەگى اسكەري پارادتى تاماشالاعانىن حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جانە جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى كۇرەستەگى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اسكەري پارادتى تاماشالادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى تيانانمىن الاڭىنا باردى.
كەشە مەملەكەت باسشىسى قىتايداعى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىسقان بولاتىن.