قاسىم- جومارت توقايەۆ ب ا ءا پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، امىرلىكتەردىڭ باسشىلىعى مەن بارشا حالقىنا شىنايى قۇرمەتىن، قولداۋى مەن تىلەكتەستىگىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قارۋلى قاقتىعىس بارىسىندا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمىنا زاقىم كەلگەنىنە قىنجىلاتىنىن ايتتى.
- قازاقستان بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىن دوستاس ءارى باۋىرلاس ەل رەتىندە قاراستىرادى، قاجەت جاعدايدا قال-قادەرىنشە كومەكتەسۋگە دايىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى ب ا ءا ازاماتتىق نىساندارىنا، سونداي-اق شىعاناقتاعى باسقا دا ەلدەرگە جاسالعان شابۋىل قاتاڭ ايىپتالۋى كەرەك دەپ سانايدى.
شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان ەلىمىزدىڭ قولداۋىن جوعارى باعالاپ، قازىرگى حالىقارالىق داعدارىستى ەڭسەرۋدە كومەك كورسەتۋگە ىقىلاس تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن ب ا ءا اراسىنداعى دوستىق قارىم- قاتىناس پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى. سونداي-اق قاسيەتتى رامازان ايىندا ەكى ەلدىڭ حالقىنا بەيبىتشىلىك پەن باق- بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاتار امىرىمەن تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلاعان ەدى.