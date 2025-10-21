قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتى قارسى الدى. الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆ ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ازەربايجان پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ودان كەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى.
كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆ مارتەبەلى مەيماندى استانا اۋەجايىنان كۇتىپ العان ەدى.
بۇعان دەيىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى قارساڭىندا Kazinform اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ جوعارى دەڭگەيى، كولىك- لوگيستيكا مەن مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىندى دامۋى، سونداي-اق «جاسىل» ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىس پەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىنداعى باستامالاردىڭ بولاشاعى جايىندا ايتىپ بەردى.