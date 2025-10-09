قاسىم-جومارت توقايەۆ گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى قولدايدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مىسىردا وتكەن جاناما كەلىسسوزدەر بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىنعا الىنعان ادامداردى بوساتۋ تۋرالى كەلىسىمدى قولدايدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى مىسىر، قاتار، تۇركيا ەلدەرىنىڭ ارااعايىندىق قىزمەتى تابىستى بولعانىن، سونداي-اق تاياۋ شىعىستا بەيبىتشىلىك ورناتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەرگە پرەزيدەنت دونالد ترامپ باستاعان ا ق ش تاراپىنىڭ ەرەكشە ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل مەن پالەستينانىڭ راديكالدى حاماس قوزعالىسى وكىلدەرى بەيبىت جوسپاردىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىمدەرگە قول قويعانىن حابارلاعان بولاتىن.
حاماس گازاداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنىن راستادى.