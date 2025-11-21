قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترىن اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياندى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان ءبىر- بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتەر باسشىلارى جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانباق.
ەسكە سالايىق، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەلدى.
بۇگىن نيكول پاشينيان استانادا قازاقشا ءان تىڭداپ وتىرعان ۆيدەوسىن جاريالاندى.