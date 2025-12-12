قاسىم-جومارت توقايەۆ ارال جانە كاسپيدەگى ەكولوگيالىق پروبلەمالاردى اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمدا سويلەگەن سوزىندە ترانسشەكارالىق سۋدى پايدالانۋ، ارال جانە كاسپي تەڭىزدەرىندە قالىپتاسقان ەكولوگيالىق پروبلەمالارعا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت سۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە ءمان بەرۋ قاجەت دەپ سانايدى.
- سۋ تاپشىلىعى ۇلكەن پروبلەماعا اينالىپ كەلەدى. بۇل رەسۋرستى ساقتاۋ ءارى ۇقىپتى پايدالانۋ - ەلىمىز بەن ايماقتاعى وزگە دە مەملەكەتتەر ءۇشىن ستراتەگيالىق، ءتىپتى ومىرلىك ماڭىزى بار باسىمدىق. وزگە ەلدەردە دە سولاي دەپ ويلايمىن. ترانسشەكارالىق سۋدى پايدالانۋ پروبلەماسىن، ارال جانە كاسپي تەڭىزدەرىندە قالىپتاسقان ەكولوگيالىق احۋالدى ۋاقىت وزدىرماي شەشۋ ماقساتىندا ءتيىستى شارالار قابىلداۋ قاجەت. ءبىزدىڭ پىكىرىمىزشە، ءوزارا مامىلەگە نەگىزدەلگەن بىرلەسكەن ارەكەتتەر ارقىلى حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا بولادى. رەسەي قور جۇمىسىنا بايقاۋشى رەتىندە اتسالىسسا، بۇل ىسكە سەپتىگىن تيگىزەر ەدى. كاسپي تەڭىزى قازىرگىدەي تارتىلا بەرسە، بۇل قاۋىپتى قۇبىلىستىڭ ەكولوگيالىق، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق، ءتىپتى ساياسي سالدارى اۋىر بولۋى مۇمكىن. قازاقستان كاسپي ەكوجۇيەسىنىڭ بۇزىلۋى مەن تەڭىزدىڭ تارتىلۋىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ارنايى مەملەكەتارالىق باعدارلاما ازىرلەۋ تۋرالى باستاما كوتەردى. بارشا الەمدىك قوعامداستىقتى وسى بىرەگەي سۋ ايدىنىن ساقتاپ قالۋ جولىنداعى كۇش-جىگەرىمىزدى قولداۋعا شاقىرامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.