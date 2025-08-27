قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا يوردانيا كورولىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردا رەزيدەنتسياسىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال-حۋسەيندى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن II ابداللا بەن ءال-حۋسەين ءبىر- بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى. وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يوردانيا كورولى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ يوردانيا كورولى مەن پرەزيدەنت قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەت باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن II ابداللا بەن ءال-حۋسەين قازاقستان-يوردانيا بيزنەس فورۋمىنا قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يوردانيا كورولىن استانا اۋەجايىنان قارسى العان ەدى.
مارتەبەلى مەيمان مىنگەن بورتتى ەل شەكاراسىنان ەلورداعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى الىپ ءجۇردى.