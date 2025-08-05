ق ز
    قاسىم-جومارت توقايەۆ «اۆازا» كونگرەسس-ورتالىعىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن «اۆازا» كونگرەسس-ورتالىعىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ كۇتىپ الدى.

    وسىعان دەيىن اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ از-كەم اڭگىمەلەسكەنى تۋرالى جازدىق.

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان ىنتىماقتاستىعى وركەندەپ، قارقىن الا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - قۇرمەتتى گۋربانگۋلى مياليكگۋلىەۆيچ، سىزبەن قاسيەتتى تۇرىكمەن جەرىندە، باۋىرلاس تۇرىكمەنستاندا قايتا جۇزدەسكەنىمە قۋانىشتىمىن. شاقىرۋىڭىزدى شىن نيەتپەن قابىل الدىم. ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وسىنداي فورۋم وتكىزۋ - ۇلكەن جەتىستىك. بۇل 30 جىلدان بەرى بەيتاراپ ساياسات ۇستانىپ كەلە جاتقان تۇرىكمەنستاننىڭ حالىقارالىق ابىروي-بەدەلى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. قازاقستان اتالعان ساياساتتى تولىعىمەن قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

     

