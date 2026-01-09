قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پەن بولگاريا ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا رەزيدەنتسياسىندا ا ق ش ەلشىسى دجۋلي ستاففت پەن بولگاريا ەلشىسى گەورگي ۆودەنسكيدىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى بولگاريا ەلشىسى ارقىلى پرەزيدەنت رۋمەن راديەۆكە سالەمىن جولداپ، ونىڭ بىلتىر ەلىمىزگە جاساعان رەسمي ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا ايتارلىقتاي تىڭ سەرپىن بەرگەنىن ايتتى.
- ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلىمىز. ساياسي، سونداي-اق ەكونوميكالىق باعىتتاعى ىقپالداستىق اياسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەن مۇمكىندىكتىڭ ءبارىن جاسايمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دجۋلي ستاففتپەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ا ق ش-قا جاساعان ساپارى تابىستى وتكەنىن ىقىلاسپەن ەسكە الدى.
- پرەزيدەنت دونالد ترامپ مىرزامەن دوستىق راۋىشتە مازمۇندى اڭگىمە ءوربىتىپ، كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىك. تاياۋدا ءبىز تەلەفون ارقىلى ەمەن-جارقىن سويلەسىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىعىمىزعا قاتىستى كوپتەگەن ماسەلەنى تالقىلادىق. مەنى جىل سوڭىندا قۇراما شتاتتاردا وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن العىس ايتامىن. ءبىز كوپتەگەن سالاداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدى دامىتىپ، نىعايتۋعا كۇش سالامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلشىلەردى ديپلوماتيالىق ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا ىزگى تىلەگىن جولدادى.