    12:37, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پەن بولگاريا ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا رەزيدەنتسياسىندا ا ق ش ەلشىسى دجۋلي ستاففت پەن بولگاريا ەلشىسى گەورگي ۆودەنسكيدىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى بولگاريا ەلشىسى ارقىلى پرەزيدەنت رۋمەن راديەۆكە سالەمىن جولداپ، ونىڭ بىلتىر ەلىمىزگە جاساعان رەسمي ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا ايتارلىقتاي تىڭ سەرپىن بەرگەنىن ايتتى.

    - ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلىمىز. ساياسي، سونداي-اق ەكونوميكالىق باعىتتاعى ىقپالداستىق اياسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەن مۇمكىندىكتىڭ ءبارىن جاسايمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دجۋلي ستاففتپەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ا ق ش-قا جاساعان ساپارى تابىستى وتكەنىن ىقىلاسپەن ەسكە الدى.

    - پرەزيدەنت دونالد ترامپ مىرزامەن دوستىق راۋىشتە مازمۇندى اڭگىمە ءوربىتىپ، كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىك. تاياۋدا ءبىز تەلەفون ارقىلى ەمەن-جارقىن سويلەسىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىعىمىزعا قاتىستى كوپتەگەن ماسەلەنى تالقىلادىق. مەنى جىل سوڭىندا قۇراما شتاتتاردا وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن العىس ايتامىن. ءبىز كوپتەگەن سالاداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدى دامىتىپ، نىعايتۋعا كۇش سالامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلشىلەردى ديپلوماتيالىق ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا ىزگى تىلەگىن جولدادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
