10:10, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ 1916 -جىلعى ۇركىنشىلىك قۇرباندارىنا ارنالعان ەسكەرتكىشكە گۇل شوعىن قويدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى «اتا بەيىت» ۇلتتىق تاريحي- مەموريالدىق كەشەنىنە زيارات ەتۋدەن باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مۇندا وتانىنا ءار كەزەڭدە قالتقىسىز قىزمەت ەتكەن قىرعىز حالقىنىڭ داڭقتى پەرزەنتتەرى، ستاليندىك رەپرەسسيا قۇرباندارى جەرلەنگەن. كەشەنگە «اتا بەيىت» اتاۋىن جازۋشى شىڭعىس ايتماتوۆ ۇسىنعان.
مەملەكەت باسشىسى مەموريالدىق كەشەن اۋماعىنداعى 1916 -جىلعى ۇركىنشىلىك قۇرباندارىنا ارنالعان ەسكەرتكىشكە گۇل شوعىن قويدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارعان ەدى.