    10:10, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ 1916 -جىلعى ۇركىنشىلىك قۇرباندارىنا ارنالعان ەسكەرتكىشكە گۇل شوعىن قويدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى «اتا بەيىت» ۇلتتىق تاريحي- مەموريالدىق كەشەنىنە زيارات ەتۋدەن باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    فوتو: اقوردا

    مۇندا وتانىنا ءار كەزەڭدە قالتقىسىز قىزمەت ەتكەن قىرعىز حالقىنىڭ داڭقتى پەرزەنتتەرى، ستاليندىك رەپرەسسيا قۇرباندارى جەرلەنگەن. كەشەنگە «اتا بەيىت» اتاۋىن جازۋشى شىڭعىس ايتماتوۆ ۇسىنعان.

    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى مەموريالدىق كەشەن اۋماعىنداعى 1916 -جىلعى ۇركىنشىلىك قۇرباندارىنا ارنالعان ەسكەرتكىشكە گۇل شوعىن قويدى.

    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارعان ەدى.

