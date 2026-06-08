قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكول پاشينياندى سايلاۋداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياندى «ازاماتتىق كەلىسىم» پارتياسىنىڭ پارلامەنتتىك سايلاۋداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كوپتەگەن حالىقارالىق بايقاۋشىنىڭ الدىن الا مالىمەتىنشە، سايلاۋ ەلدىڭ قولدانىستاعى سايلاۋ تۋرالى زاڭناماسىنا ساي، اشىق ءارى ازاماتتاردىڭ ەركىن بىلدىرۋىنە ءتيىستى جاعداي جاسالا وتىرىپ وتكەن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكول پاشينياننىڭ ارمەنيا ەلىنىڭ ۇزاقمەرزىمدى ۇلتتىق مۇددەسى جولىنداعى قىزمەتتە تابىسقا جەتە بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت قازاقستان دوستاس ارمەنيامەن بارلىق سالادا ءوزارا مۇددەگە ساي بەلسەندى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ارميان حالقىنا مەملەكەتتىلىكتى دامىتۋدا ساتتىلىك، بەيبىتشىلىك پەن باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى شۆەتسيا كورولى XVI كارل گۋستاۆتى ۇلتتىق كۇنمەن قۇتتىقتاعان ەدى.