قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
ااستانا. KAZINFORM - دەلەگاتسيا مۇشەلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەلىسسوز بارىسىندا قازاقستان مەن لاوس پرەزيدەنتتەرى ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى لاوس حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ەلىمىزگە جاساعان العاشقى رەسمي ساپارى ەكىجاقتى بايلانىستاردى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىن جەتكىزدى.
سونداي-اق قازاقستان لاوستى وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ماڭىزدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز قازاقستان مەن لاوس اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەتتىمىز. بۇل قارىم-قاتىناسىمىزدى نىعايتا تۇسۋگە بەرىك نەگىز بولادى دەپ ويلايمىز. لاوس نارىعىنا جەتكىزىلەتىن قازاقستاندىق تاۋار كولەمىن كەڭەيتۋدىڭ مۇمكىندىگى مول ەكەنىن كورىپ وتىرمىز. ەڭ الدىمەن، مەتالل، تاعام، مۇناي حيمياسى، اۋىل شارۋاشىلىعى، حيميا ونەركاسىبى، ماشينا جاساۋ جانە فارماتسيەۆتيكا ونىمدەرىن تاسىمالداي الامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەلدىڭ كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى ىقپالداستىعىنا نازار اۋدارىپ، لاوستىڭ بۇل باعىتتاعى تابىسىن جوعارى باعالادى.
- قازاقستان ورتالىق ازيادا توعىز جولدىڭ تورابىندا ورنالاسقان. قىتاي مەن ەۋروپانى جالعايتىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىن بەلسەندى تۇردە دامىتىپ كەلەدى. قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىق جولىمەن تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 85 پايىزى ەلىمىز ارقىلى وتەدى. گرۋزيانىڭ باتۋمي جانە ق ح ر-دىڭ ليانيۋنگان پورتتارىندا قازاقستاندىق تەرمينالدار جۇمىس ىستەيدى. ءبىز قىتايدىڭ شيان قالاسىندا قازاقستاننىڭ لوگيستيكالىق حابىن ىسكە قوستىق. وسى پلاتفورمالاردى لاوستىق جۇك تاسىمالداۋشىلار پايدالانا الادى. لاوس ونىمدەرىن ورتالىق ازيا مەن ەۋروپاعا ءبىزدىڭ كولىك دالىزدەرى ارقىلى شىعارۋعا بولادى. قازاقستان دا لاوس ارقىلى وڭتۇستىك-شىعىس ازياعا تاسىمالدايتىن ءونىم كولەمىن ۇلعايتۋعا نيەتتى. ءبىز لاوستىڭ تەڭىزگە شىعاتىن جولى جوق ەلدەن وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىن بايلانىستىرۋشى ەلگە اينالۋ جولىنداعى جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالايمىز. لاوس - قىتاي تەمىرجولى ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن كۇشەيتىپ، ا س ە ا ن ەلدەرىن قىتايمەن جانە ەۋروپامەن جالعاۋعا جول اشتى. وسى ورايدا، ۇكىمەتتەرىمىز كولىك-لوگيستيكا سالاسى بويىنشا ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق كەلىسىمدەر بەكىتۋدى پىسىقتاۋى قاجەت، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا لاوس پرەزيدەنتىن قارسى العان ەدى.