قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاند كورولىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاند كورولى ماحا ۆاچيرالونگكورندى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، قاسىم-جومارت توقايەۆ جەدەلحاتىندا كورولدىكتىڭ ورنىقتى دامۋىنىڭ، ۇلتتىق مۇراسى مەن رۋحاني قۇندىلىقتارىنىڭ ايشىقتى بەلگىسى رەتىندە بۇل مەرەكەنىڭ تايلاند حالقى ءۇشىن ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
مەملەكەت باسشىسى كورولدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس تايلاند حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.