قاسىم-جومارت توقايەۆ چەرنوگوريا پرەزيدەنتىن مەملەكەتتىلىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى چەرنوگوريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ چەرنوگوريانىڭ مەملەكەتتىلىك كۇنىنە وراي پرەزيدەنت ياكوۆ ميلاتوۆيچتى قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن چەرنوگوريا اراسىنداعى دوستىققا جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن كوپجىلدىق ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.
جەدەلحاتتا چەرنوگوريا كوشباسشىسىنىڭ جۋىردا استاناعا جاساعان رەسمي ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستار تاريحىنداعى ماڭىزدى كەزەڭگە جول اشقانى جانە كەڭ اۋقىمدى سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرگەنى اتاپ وتىلگەن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ياكوۆ ميلاتوۆيچتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس چەرنوگوريا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.