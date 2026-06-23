KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Токаев провел встречу провел встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой
    فوتو: اقوردا

    - ەۋروپا وداعى جەتەكشىلەرىمەن كەلىسسوز الدىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Токаев провел встречу провел встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن باردى. قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەلۋىنە وراي بەلگيا استاناسىنىڭ اۋەجايىندا قۇرمەت قاراۋىلى روتاسى ساپ تۇزەدى. قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى ەدۋاردس ستيپرايس پەن باسقا دا رەسمي تۇلعالار قارسى الدى.

    وسىعان دەيىن ەۋروپالىق كەڭەستىڭ شتاب-پاتەرىندە ەۋروپا وداعىنىڭ باسشىلارى انتونيۋ كوشتامەن جانە ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەتىنى تۋرالى جازدىق.

    بريۋسسەلگە رەسمي ساپارى بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى ۋاقىتتا بەلگيادا ءبىلىم الىپ، جۇمىس ىستەپ جاتقان قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى.

    سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور