قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەۋروپا وداعى جەتەكشىلەرىمەن كەلىسسوز الدىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن باردى. قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەلۋىنە وراي بەلگيا استاناسىنىڭ اۋەجايىندا قۇرمەت قاراۋىلى روتاسى ساپ تۇزەدى. قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى ەدۋاردس ستيپرايس پەن باسقا دا رەسمي تۇلعالار قارسى الدى.
وسىعان دەيىن ەۋروپالىق كەڭەستىڭ شتاب-پاتەرىندە ەۋروپا وداعىنىڭ باسشىلارى انتونيۋ كوشتامەن جانە ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەتىنى تۋرالى جازدىق.
بريۋسسەلگە رەسمي ساپارى بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى ۋاقىتتا بەلگيادا ءبىلىم الىپ، جۇمىس ىستەپ جاتقان قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى.