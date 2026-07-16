قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM – ق ح ر بيزنەس وكىلدەرىمەن «دوڭگەلەك ۇستەل» فورماتىندا وتكەن كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قىتايلىق سەرىكتەستەرگە شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ماڭگىلىك ءارى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىككە جوعارى باعا بەردى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەكىجاقتى بايلانىستارىمىز بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلدى. ءبىز قازاقستان-قىتاي قارىم-قاتىناسىنىڭ جاڭا «التىن وتىز جىلدىعىنا» بىرگە قادام باستىق. ەلدەرىمىزدىڭ ىقپالداستىعى مۇلدە جاڭا ساپالىق دەڭگەيگە شىقتى دەپ ايتۋعا بولادى. حالىقتارىمىزدىڭ اراسىندا ءوزارا سەنىم، شىنايى دوستىق جانە بولاشاققا دەگەن ورتاق ۇستانىم بار. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، ەلدەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ولشەۋسىز ۇلەس قوسقانى ءۇشىن قادىرلى دوسىم، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ مىرزاعا زور العىس ايتقىم كەلەدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي قازاقستان ەكونوميكاسىنا 30 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالعانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي سەنىم ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە بەرىك نەگىز قالايدى.
- بىلتىر ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى 49 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش. قىتاي قازاقستان ەكونوميكاسىنا 30 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى. قازىر قازاقستاندا قىتاي كاپيتالى بار 8500 دەن استام كاسىپورىن تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە CNPC ،CITIC جانە Huawei سياقتى ءىرى كومپانيالاردى اتاپ ءوتۋ قاجەت. ءبىز قىتاي بيزنەس وكىلدەرىنىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىن جاڭعىرتۋعا سۇبەلى ۇلەس قوسىپ جاتقانىن جوعارى باعالايمىز. وتكەن جىلدارى ەلدەرىمىز كوپتەگەن ماڭىزدى جوبانى بىرگە تابىستى جۇزەگە اسىردى. سونىڭ ناتيجەسىندە جۇمىس ورىندارىن اشتىق، وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزدىك جانە ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىمىزدى نىعايتا تۇستىك. بۇگىن دە جاڭا ستراتەگيالىق جوبالاردى بىرلەسە ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز. اتاپ ايتقاندا، Sinopec كومپانياسىمەن ءىرى گاز-حيميا كەشەنى، Fufeng Group كومپانياسىمەن جۇگەرىنى تەرەڭ وڭدەۋ زاۋىتى، Lihua Group كومپانياسىمەن زاماناۋي ماقتا-توقىما كلاستەرى قۇرىلىسىن قولعا الدىق. قىتايدىڭ اۆتوكولىك كاسىپورىندارى قازاقستاندا ءوندىرىس ورىندارىن اشا باستادى. مىسالى، ەلىمىزدە HOWO ،Yutong جانە JAC برەندتەرى شىعارىلادى. بىلتىر Changan, Great Wall Motor، سونداي-اق Chery مۋلتيبرەندتى اۆتوموبيل ءوندىرىسى ىسكە قوسىلدى. بۇل جوبالار ءبىزدىڭ ەكىجاقتى ارىپتەستىگىمىز يننوۆاتسياعا، وزىق تەحنولوگيا مەن ونەركاسىپتى جاڭعىرتۋ ىسىنە نەگىزدەلىپ وتىرعانىن كورسەتەدى،-دەدى پرەزيدەنت.