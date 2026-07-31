قاسىم-جومارت توقايەۆ: قىرعىز حالقى - قازاق حالقى ءۇشىن باۋىرلاس ەل
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىستى، دەپ جازادى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى جيىندا سويلەگەن سوزىندە داستۇرگە ساي ايرىقشا ىقىلاسپەن قارسى العانى جانە بەيرەسمي كەزدەسۋدى وتكىزۋ تۋرالى باستاما كوتەرگەنى ءۇشىن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆقا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- قىرعىز حالقى - قازاق حالقى ءۇشىن باۋىرلاس ەل. ءبىز ءبارىمىز - ءبىر تۋعان اعايىن حالىقپىز. ءبىزدىڭ ارامىزدا قالىپتاسقان دوستىق، سەنىم، تۋىسقاندىق جانە ءوزارا قولداۋ - اتا-بابامىزدان وسيەت بولىپ قالعان قاسيەتتى امانات ءارى ماڭگى قۇندىلىق. قازىرگى تاڭدا ءبىز قىرعىزستاننىڭ قارقىندى دامۋىنا كۋا بولىپ وتىرمىز. سىزدەر قول جەتكىزىپ جاتقان ءار جەتىستىككە شىن جۇرەكتەن قۋانامىز. قىرعىز ەلىنىڭ ءوسىپ-وركەندەۋى - ورتالىق ازيانىڭ تۇراقتىلىعى مەن باياندى دامۋىنىڭ ماڭىزدى كەپىلى. بۇل قۇرمەتتى پرەزيدەنت سادىر نۇرعوجا ۇلى جاپاروۆتىڭ تاباندى ەڭبەگى مەن كورەگەن باسشىلىعىنىڭ ارقاسى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىنگى كەزدەسۋ قازىرگى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا، سان قىرلى سەرىكتەستىكتىڭ الداعى باسىمدىقتارىن ايقىنداۋعا مول مۇمكىندىك بەرەتىنىنە توقتالدى.
- بارلىق دەڭگەيدەگى بايلانىستىڭ جاندانۋى باۋىرلاس حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى مەن تۇتاس ايماقتىڭ وركەندەۋى جولىندا مەملەكەتتەرىمىزدىڭ جاسامپاز ىقپالداستىققا ورتاق ۇمتىلىسىن ايقىن كورسەتەدى. بۇل ورايدا «21-عاسىردا ورتالىق ازيانى دامىتۋ ماقساتىنداعى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى شارتقا» قول قويۋ راسىمدەرىنىڭ اياقتالۋى ايتۋلى جەتىستىك بولدى. اتالعان تاريحي قۇجات ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدەگى جاڭا كەزەڭنىڭ باستالعانىن ايشىقتايدى. ءوزارا سەنىمگە، قۇرمەتكە جانە باۋىرلاس حالىقتارىمىزدىڭ بولاشاعىنا دەگەن ورتاق جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ «ساياسي ارقاۋىن» قالىپتاستىرادى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.