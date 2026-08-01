قاسىم-جومارت توقايەۆ قوستاناي وبلىسىنىڭ 90 جىلدىعىنا وراي قۇتتىقتاۋ جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قوستاناي وبلىسىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولۋىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتادى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت ءوز قۇتتىقتاۋىندا قوستاناي ءوڭىرىن ىرىسى مول، ىنتىماعى جاراسقان تاريحي ولكە دەپ اتاپ ءوتتى.
- وسى ۋاقىت ارالىعىندا ءوڭىر ءوسىپ-وركەندەپ، استىقتى ايماققا اينالدى. بەرەكە مەن بىرلىكتىڭ، كەلىسىم مەن تاتۋلىقتىڭ التىن بەسىگى رەتىندە تانىلدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قوستاناي جەرىنىڭ ەل تاريحىنداعى ورنى ەرەكشە ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، بۇل وڭىردەن ۇلت رۋحانياتىنا زور ۇلەس قوسقان ىبىراي التىنسارين، احمەت بايتۇرسىن ۇلى، بەيىمبەت مايلين سىندى تۇلعالار شىققانىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، بۇگىندە وبلىس ەكونوميكاسى قارقىندى دامىپ، تۇرعىنداردىڭ ەڭبەگى ارقاسىندا ءوڭىر جاڭا جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىپ كەلەدى.
- قوستاناي جۇرتى ءاردايىم اۋىزبىرشىلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ كەلەدى. ايماق حالقىنىڭ ناۋرىز ايىندا وتكەن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا بەلسەنە قاتىسىپ، جاڭا كونستيتۋتسيانى قولداپ داۋىس بەرۋى - سونىڭ ايقىن كورىنىسى، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وبلىستى دامىتۋعا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن ازاماتتارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، قوستانايلىقتاردى ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ جولىنداعى باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەندى اتسالىسۋعا شاقىردى.
- بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە تىلەيمىن! توبىل-تورعاي ولكەسى وركەندەي بەرسىن! - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول VI مۇحاممەد پەن ونىڭ وتانداستارىن ماروككو كورولدىگىنىڭ ءتول مەرەكەسى - تاققا وتىرعان كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.