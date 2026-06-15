KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر ءتوراعاسىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت حاتتا ق ح ر ءتوراعاسىنىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى مىزعىماس دوستىققا، تاتۋ كورشىلىككە جانە ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ماڭگى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسقانىن اتاپ وتكەن.

    Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان- قىتاي قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى «التىن وتىزجىلدىق» كەزەڭىندە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جوعارى قارقىنىن ساقتاي وتىرىپ، ودان ءارى نىعايا تۇسەتىنىنە جانە ىقپالداستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىن قامتيتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شي جينپيڭنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس قىتاي حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.

    اقوردا ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور