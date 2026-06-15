قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر ءتوراعاسىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت حاتتا ق ح ر ءتوراعاسىنىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى مىزعىماس دوستىققا، تاتۋ كورشىلىككە جانە ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ماڭگى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسقانىن اتاپ وتكەن.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان- قىتاي قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى «التىن وتىزجىلدىق» كەزەڭىندە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جوعارى قارقىنىن ساقتاي وتىرىپ، ودان ءارى نىعايا تۇسەتىنىنە جانە ىقپالداستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىن قامتيتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شي جينپيڭنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس قىتاي حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.