قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپردى ترانسكاسپي جانە ورتا ءدالىز جوبالارىنا اتسالىسۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپرلىق سەرىكتەستەردى ترانسكاسپي ءدالىزى جوباسىنا اتسالىسۋعا شاقىردى.
ورتا ءدالىز اياسىندا دا قازاقستاننىڭ قۇرلىقتاعى جانە كيپردىڭ تەڭىزدەگى ينفراقۇرىلىمىن ءتيىمدى ۇشتاستىرۋعا زور مۇمكىندىك بارى ايتىلدى.
- جاڭا عانا پرەزيدەنت نيكوس حريستودۋليديسپەن مازمۇندى كەلىسسوز جۇرگىزدىك. ىقپالداستىعىمىزدى كۇشەيتۋدىڭ جاڭا باعىتتارى تۋرالى اڭگىمەلەستىك. ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋداردىق. تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ، ينۆەستيتسيالىق قارىم-قاتىناستى دامىتۋ جانە ىسكەر توپتاردىڭ بايلانىسىن ودان ءارى نىعايتۋ قاجەتتىگىن اتاپ وتتىك. بۇل ماڭىزدى مىندەت،-دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى كيپر پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق-قا مالىمدەمەسىندە.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان-كيپر ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ جول كارتاسىن ازىرلەۋدى ۇسىنعانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق، ۇكىمەتارالىق كوميسسيا جانە ىسكەرلىك كەڭەس قۇرۋ جونىندەگى باستامالار كوتەرىلگەن. بۇل قادام بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرىپ، ءوزارا الىس- بەرىستى ارتتىرۋعا جانە بيزنەس ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى.
- ءبىز لوگيستيكا، قارجى، تۋريزم، سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ءوزارا بايلانىستارىمىزدىڭ كەلەشەگى زور دەپ سانايمىز. ۇكىمەتتەرىمىزگە وسى باعىتتار بويىنشا ناقتى شارالار قابىلداۋ جونىندە تاپسىرما بەرۋگە ۋاعدالاستىق،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت كيپرلىق سەرىكتەستەردى ترانسكاسپي ءدالىزى جوباسىنا اتسالىسۋعا شاقىردى.
- وزدەرىڭىز جاقسى بىلەسىزدەر، كيپر - الەمدىك دەڭگەيدەگى تەڭىز الىبى سانالادى. ورتا ءدالىز اياسىندا قازاقستاننىڭ قۇرلىقتاعى جانە كيپردىڭ تەڭىزدەگى ينفراقۇرىلىمىن ءتيىمدى ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك زور. بۇل قادام ورتالىق ازيا ايماعى، كاسپي ايماعى جانە جەرورتا تەڭىزى اراسىندا جاڭا كوپسالالى لوگيستيكا جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا جول اشادى. سونداي اق، ءوزارا الىس- بەرىسىمىزدى ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 2-4 ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس ءحريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى. Kazinform اگەنتتىگى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا شولۋ جاسادى.