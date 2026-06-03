قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن I دارەجەلى دوستىق وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديسكە ءى دارەجەلى دوستىق وردەنىن تاپسىردى.
ماراپات راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى مەملەكەتتەردىڭ ىقپالداستىعىن ودان ءارى بەكىتە تۇسۋگە نيەتتى ەكەنىن، بۇل بارلىعىنىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىنىن ايتتى.
- كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ باسشىسى وسى وڭ ۇردىسكە زور ۇلەس قوسىپ كەلەدى. مەن مۇنى جوعارى باعالايمىن. بۇل ناگرادا قازاق ەلىنىڭ سىزگە جانە بۇكىل كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ حالقىنا دەگەن ەرەكشە قۇرمەتىنىڭ، شىنايى ءىلتيپاتىنىڭ بەلگىسى. ەلدەرىمىزدىڭ ءوزارا سەرىكتەستىگى نىعايا بەرەدى دەپ سەنەمىن،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ءوز كەزەگىندە ن. حريستودۋليديس بۇل ماراپاتتى كيپر حالقىنىڭ اتىنان قابىلدايتىنىن جەتكىزدى.
- ونىڭ ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ءمانى بار. بۇل - ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىقتىڭ بەلگىسى، ال دوستىق بارلىق مەملەكەت ءۇشىن اسا ماڭىزدى قۇندىلىق،- دەدى ن. حريستودۋليديس ماراپاتتان كەيىن.
ن. حريستودۋليديس بۇل قۇرمەت قازاقستانعا كيپر رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ العاش رەت جاساعان رەسمي ساپارى بارىسىندا كورسەتىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ساپار 1992-جىلى ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناتىلعاننان بەرگى ماڭىزدى تاريحي كەزەڭ بولىپ تابىلادى. ول ءبىزدىڭ ورتاق ۇمتىلىسىمىزدى، ساياسي ەرىك- جىگەرىمىزدى جانە ەكىجاقتى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتىپ، ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ نيەتىمىزدى ايقىن كورسەتەدى،- دەدى كيپر پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، 2-4-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى. Kazinform اگەنتتىگى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا شولۋ جاسادى.