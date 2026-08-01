قاسىم-جومارت توقايەۆ شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاندى شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل اتاۋلى كۇن شۆەيتساريانىڭ باي تاريحي مۇراسىن تانىتىپ، دەموكراتيالىق تۇعىرىنىڭ بەرىكتىگىن جانە ەلدىڭ بەيتاراپتىق قاعيداتتارعا ۇدايى بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
پرەزيدەنت قازاقستان شۆەيتساريامەن دوستىققا جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايتىنىنا توقتالدى.
سونداي-اق ساۋدا، ينۆەستيتسيا، قارجى جانە ءبىلىم سالالارىنداعى ىقپالداستىقتىڭ وڭ ديناميكاسىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاننىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس شۆەيتساريا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قوستاناي وبلىسىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولۋىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتاعان ەدى.