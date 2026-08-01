KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاندى شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланды Швейцария Конфедерациясының Ұлттық күнімен құттықтады.
    فوتو: اقوردا

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    - بۇل اتاۋلى كۇن شۆەيتساريانىڭ باي تاريحي مۇراسىن تانىتىپ، دەموكراتيالىق تۇعىرىنىڭ بەرىكتىگىن جانە ەلدىڭ بەيتاراپتىق قاعيداتتارعا ۇدايى بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    پرەزيدەنت قازاقستان شۆەيتساريامەن دوستىققا جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايتىنىنا توقتالدى.

    سونداي-اق ساۋدا، ينۆەستيتسيا، قارجى جانە ءبىلىم سالالارىنداعى ىقپالداستىقتىڭ وڭ ديناميكاسىن اتاپ ءوتتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاننىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس شۆەيتساريا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قوستاناي وبلىسىنىڭ قۇرىلعانىنا 90 جىل تولۋىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتاعان ەدى.

    اقوردا سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور