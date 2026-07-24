قاسىم- جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەيەۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەيەۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، باۋىرلاس وزبەك حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
سونىمەن قاتار شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ پاراساتتى باسشىلىعىنىڭ ارقاسىندا وزبەكستان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ مەن حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرۋدا مول تابىسقا قول جەتكىزىپ، كەشەندى رەفورمالار ارقىلى سەنىمدى تۇردە ىلگەرىلەپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
- مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان كوشباسشىسىنىڭ ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق جانە تاتۋ كورشىلىك رۋحىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قارىم- قاتىناستى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىنە جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
تاراپتار بۇگىندە قازاق-وزبەك ىنتىماقتاستىعى قارقىندى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى بايلانىستى تەرەڭدەتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
پرەزيدەنتتەر وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندە وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماسىپ، الداعى كەزدەسۋلەر كەستەسىن پىسىقتادى.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى مىسىر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازدىق.