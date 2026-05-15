قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەيەۆپەن بىرگە تۇركىستانداعى جاڭا مەشىتتى ارالادى
تۇركىستان. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى باۋىرلاستىق بايلانىس جانە رۋحاني ىنتىماقتاستىق نىشانى رەتىندە تۇركىستاندا بوي كوتەرگەن مەشىتپەن تانىستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قۇلشىلىق ءۇيىنىڭ ورتالىق زالىندا قۇران وقىلدى.
مەشىت وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ تۇركىستان تۇرعىندارى مەن بارشا قازاقستاندىقتارعا تارتۋى رەتىندە سالىنعان.
عيماراتتا ءداستۇرلى يسلام ەلەمەنتتەرى زاماناۋي قۇرىلىس تەحنولوگيالارىمەن ۇيلەسىم تاپقان. قاسبەتى مەن ىشكى اۋماعى ۇلتتىق ويۋ-ورنەكپەن جانە مۇسىلمان كالليگرافياسىمەن بەزەندىرىلگەن. مۇنارالاردىڭ بيىكتىگى - 61 مەتر.
عيبادات ورنى جاڭا ينجەنەرلىك جەلىلەرمەن جابدىقتالعان. سونداي-اق اباتتاندىرىلعان اۋماقتا جارىقتاندىرۋ جۇيەلەرى، دەمالىس ايماقتارى، سۋبۇرقاقتار بار.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ت م ۇ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تۇركىستان قالاسىنا بارعان بولاتىن.
سودان سوڭ وزبەكستان مەن قىرعىزستان پرەزيدەنتى تۇركىستانعا بارعانى حابارلاندى.