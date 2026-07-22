قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرنەشە ەلدەگى ەلشىنى اۋىستىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن، 2026 -جىلعى 22-شىلدەدە ءبىرقاتار كادرلىق وزگەرىستەر تۋرالى جارلىقتارعا قول قويدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن:
ەرالى لۇقپان ۇلى توعجانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى؛
الىبەك اسەت ۇلى باقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا قۇراما كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
امانگەلدى عازەز ۇلى ساينوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رۋمىنياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
سونىمەن بىرگە:
بەيبىت باكىر ۇلى اتامقۇلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ەرلىك شاكىر ۇلى ءالي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رۋمىنياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستانداعى جاڭا ەلشىگە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جونىندە تاپسىرما بەرگەن ەدى.