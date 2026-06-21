قاسىم-جومارت توقايەۆ بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن بارادى
استانا. قازاقپارات - 22-23-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتانىڭ شاقىرۋىمەن بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن بارادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساپار اياسىندا ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن جانە ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن كەلىسسوزدەر جوسپارلانعان.
تاراپتار قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
- ساپار باعدارلاماسىندا بەلگيا پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەرمەن كەزدەسۋ قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ءىرى ەۋروپالىق كومپانيالار جەتەكشىلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن «قازاقستان – ە و» دوڭگەلەك ۇستەلىندە ءسوز سويلەپ، ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پولشا سەناتىنىڭ مارشالىن قابىلداعانىن جازعانبىز.