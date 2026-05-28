قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆ پەن ازەربايجان حالقىن ۇلتتىق مەرەكە-تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ازەربايجان تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋ مەن الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدا زور تابىسقا جەتىپ، حالىقارالىق ارەنادا بەدەلىن كۇشەيتە ءتۇستى. ءسىزدىڭ مىقتى ءارى پاراساتتى باسشىلىعىڭىزبەن باۋىرلاس ازەربايجان حالقى ەكونوميكانىڭ ورنىقتى ءوسىمىن ودان ءارى قامتاماسىز ەتە بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆتىڭ اسا جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس ازەربايجان حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ميحايل كاۆەلاشۆيليدى جانە ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە-تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.