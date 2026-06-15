KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكيندى قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكيننىڭ ەسىمى حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا رەسمي تۇردە جازىلۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ تەلەگرام پاراقشاسىندا جازدى.

    پ
    Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет

    پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، بۇل تاريحي ۋاقيعا اتى اڭىزعا اينالعان وتانداسىمىزدىڭ جاھاندىق سپورتتاعى قولتاڭباسى ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن ايعاقتايدى. سونداي-اق قازاقستاننىڭ الەمدىك ارەناداعى شىنايى كەلبەتى مەن بەدەلىن قالىپتاستىرۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن كورسەتەدى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، گەننادي گولوۆكين - ەلىمىزدىڭ ماقتانىشى ءارى حالىقارالىق سپورت قوعامداستىعىنداعى ەلشىسى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ ۇزدىك بوكسشىلاردىڭ بىرىنەن ۇلگى العان جاس سپورتشىلارىمىز جىگەرلەنىپ، بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك شتاتىنىڭ كاناستوتا قالاسىندا وتكەن سالتاناتتى ءىس-شارانىڭ باستى تۇلعالارىنىڭ ءبىرى حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا قابىلدانعان قازاقستاننىڭ العاشقى وكىلى گەننادي گولوۆكين بولدى.

    گولوۆكيندى داڭق زالىنا قابىلداۋ الدىندا امەريكالىق جانكۇيەرلەر ەرەكشە قۇرمەتپەن قارسى الدى.

    سپورت قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور