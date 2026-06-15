قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكيندى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكيننىڭ ەسىمى حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا رەسمي تۇردە جازىلۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ تەلەگرام پاراقشاسىندا جازدى.
پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، بۇل تاريحي ۋاقيعا اتى اڭىزعا اينالعان وتانداسىمىزدىڭ جاھاندىق سپورتتاعى قولتاڭباسى ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن ايعاقتايدى. سونداي-اق قازاقستاننىڭ الەمدىك ارەناداعى شىنايى كەلبەتى مەن بەدەلىن قالىپتاستىرۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن كورسەتەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، گەننادي گولوۆكين - ەلىمىزدىڭ ماقتانىشى ءارى حالىقارالىق سپورت قوعامداستىعىنداعى ەلشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ ۇزدىك بوكسشىلاردىڭ بىرىنەن ۇلگى العان جاس سپورتشىلارىمىز جىگەرلەنىپ، بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك شتاتىنىڭ كاناستوتا قالاسىندا وتكەن سالتاناتتى ءىس-شارانىڭ باستى تۇلعالارىنىڭ ءبىرى حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا قابىلدانعان قازاقستاننىڭ العاشقى وكىلى گەننادي گولوۆكين بولدى.
گولوۆكيندى داڭق زالىنا قابىلداۋ الدىندا امەريكالىق جانكۇيەرلەر ەرەكشە قۇرمەتپەن قارسى الدى.