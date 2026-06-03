KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا كيپر پرەزيدەنتىن قارسى الدى

    استانا.قازاقپارات - كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس مەملەكەت باسشىسىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن تاۋەلسىزدىك سارايىنا كەلدى.

    Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Кипра во Дворце Независимости в Астане
    Фото: Акорда

    جوعارى مارتەبەلى مەيماننىڭ قۇرمەتىنە تاۋەلسىزدىك سارايىندا قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى. پرەزيدەنتتىك وركەستر ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارىن ورىندادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكوس حريستودۋليديس قىزىل كىلەممەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا دەيىن ءجۇرىپ ءوتتى. وسىدان كەيىن ەكى ەل باسشىلارىنىڭ شاعىن قۇرامداعى كەزدەسۋى باستالدى.

    Кипр Президенті Никос Христодулидист https://kaz.inform.kz/news/kipr-prezident-kazakstanda-ek-el-muddeler-kay-salalarda-togisadi-75cbdede/
    Фото: Ақорда

    كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىلارى قازاقستان مەن كيپر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلايدى. تاراپتار ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارماق.

    а
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن كيپردىڭ ءارتۇرلى سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويۋ كۇتىلۋدە.

    ەسكە سالا كەتەيىك، كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس قازاقستانعا قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن رەسمي ساپارمەن كەلدى.

    у
    Фото: Ақорда

     

    سىرتقى ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور