قاسىم-جومارت توقايەۆ استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا كيپر پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا.قازاقپارات - كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس مەملەكەت باسشىسىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن تاۋەلسىزدىك سارايىنا كەلدى.
جوعارى مارتەبەلى مەيماننىڭ قۇرمەتىنە تاۋەلسىزدىك سارايىندا قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى. پرەزيدەنتتىك وركەستر ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارىن ورىندادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكوس حريستودۋليديس قىزىل كىلەممەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا دەيىن ءجۇرىپ ءوتتى. وسىدان كەيىن ەكى ەل باسشىلارىنىڭ شاعىن قۇرامداعى كەزدەسۋى باستالدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىلارى قازاقستان مەن كيپر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلايدى. تاراپتار ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارماق.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن كيپردىڭ ءارتۇرلى سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويۋ كۇتىلۋدە.
ەسكە سالا كەتەيىك، كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس قازاقستانعا قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن رەسمي ساپارمەن كەلدى.