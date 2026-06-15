قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پەن يران قول جەتكىزگەن كەلىسىمدى قۇپتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارى مەن يران يسلام رەسپۋبليكاسى قول جەتكىزگەن كەلىسىمدى قۇپتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- حالىقارالىق احۋال كۇردەلى قازىرگى كەزەڭدە ايماق جانە الەمدىك قوعامداستىق ءۇشىن مۇنداي كەلىسىمنىڭ ماڭىزى زور. ءبىز تاراپتاردىڭ ساياسي ەرىك-جىگەرىن جوعارى باعالايمىز. بۇل ءوزارا سەنىمدى قالپىنا كەلتىرىپ، ەكى جاققا دا ءتيىمدى شەشىم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەردى. سىن ساتتە باتىل ارەكەت ەتىپ، ستراتەگيالىق كورەگەندىك تانىتقان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كوشباسشىلىعىن ەرەكشە اتاپ وتەمىز. سونىمەن قاتار يران يسلام رەسپۋبليكاسى جەتەكشىلىگىنىڭ كونسترۋكتيۆتى ۇستانىمىن قۋاتتايمىز. قازاقستان وسى بەيبىت كەلىسىمگە قول قويۋ تاياۋ شىعىستا جانە ودان تىسقارى جەرلەردە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتىڭ بەرىك نەگىزىن قالايتىنىنا سەنىم ارتادى، - دەپ جازدى مەملەكەت باسشىسى X پاراقشاسىندا.
وسىعان دەيىن ەۋروپانىڭ جەتەكشى ەلدەرى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمگە قاتىستى ءۇن قاتقان بولاتىن.