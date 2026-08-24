قۇرىلتاي سايلاۋى: «سوتسيس- ا» Exit poll ناتيجەسىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - «سوتسيس- ا» كەشەندى الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قۇرىلتاي سايلاۋىندا جۇرگىزگەن Exit poll ناتيجەسىن جاريالادى.
ساۋالناما قورىتىندىسىنا سايكەس، سايلاۋشىلاردىڭ داۋىسى بىلاي بولىنگەن:
1. «ادىلەت» پارتياسى - %70,7؛
2. «اۋىل» حالىقتىق- دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى - %6,4؛
3. «Respublica» پارتياسى - %5,5؛
4. «اق جول» قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق پارتياسى - %5,4؛
5. جالپى ۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا (ج س د پ) - %5؛
6. قازاقستان حالىق پارتياسى (ق ح پ) - %3,2؛
7. قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى - %1,2.
«بارلىعىنا قارسىمىن» نۇسقاسىن تاڭداعاندار ۇلەسى - %2,6.
ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، تۇڭعىش قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 9 ميلليون 350 مىڭنان استام سايلاۋشى داۋىس بەرگەن.