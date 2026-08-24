KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋى: «سوتسيس- ا» Exit poll ناتيجەسىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - «سوتسيس- ا» كەشەندى الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قۇرىلتاي سايلاۋىندا جۇرگىزگەن Exit poll ناتيجەسىن جاريالادى.

    сайлов
    Фото: Kazinform /СИ

    ساۋالناما قورىتىندىسىنا سايكەس، سايلاۋشىلاردىڭ داۋىسى بىلاي بولىنگەن:

    инфографика
    Инфографика: Kazinform

    1. «ادىلەت» پارتياسى - %70,7؛

    2. «اۋىل» حالىقتىق- دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى - %6,4؛

    3. «Respublica» پارتياسى - %5,5؛

    4. «اق جول» قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق پارتياسى - %5,4؛

    5. جالپى ۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا (ج س د پ) - %5؛

    6. قازاقستان حالىق پارتياسى (ق ح پ) - %3,2؛

    7. قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى - %1,2.

    «بارلىعىنا قارسىمىن» نۇسقاسىن تاڭداعاندار ۇلەسى - %2,6.

    ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، تۇڭعىش قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەرۋشىلەر تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 9 ميلليون 350 مىڭنان استام سايلاۋشى داۋىس بەرگەن.

    سايلاۋ-2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور