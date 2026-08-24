قاسقىرلار ۇيىرىندە وسكەن يسپاندىق «قاسقىر بالا» ومىردەن وزدى
استانا. KAZINFORM – اندالۋسيادا دۇنيەگە كەلگەن، قاسقىرلار ءۇيىرىنىڭ اراسىندا تاربيەلەنگەن ماركوس رودريگەس پانتوحا 80 جاسىندا قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى euronews.
ول 1946-جىلى ازاماتتىق سوعىستان ەندى عانا ەس جيا باستاعان يسپانيادا دۇنيەگە كەلگەن. بالالىق شاعى اندالۋسياداعى انورا اۋىلىندا ءوتتى.
رودريگەستىڭ ءومىرى جاستايىنان جوقشىلىق، اشتىق پەن زورلىق-زومبىلىققا تولى بولدى. اكەسى وتباسىن ارەڭ اسىراسا، وگەي شەشەسى وعان قاتالدىق تانىتقان. التى جاسىندا اكەسى ونى ەشكى باعۋشىعا ساتىپ جىبەرگەن. ول ەر ادام بالانى مال باعۋ ءۇشىن قارت باقتاشى تۇرعان شالعاي اڭعارعا اپارىپ تاستاعان. باقتاشى وعان تاۋدا تىرشىلىك ەتۋدى جانە تابيعاتتاعى بار رەسۋرستاردى پايدالانۋدى ۇيرەتكەن.
ادامداردان بويىن اۋلاق ۇستادى
كوپ ۇزاماي باقتاشى قايتىس بولىپ، ماركوس مۇلدەم جالعىز قالدى. ۋاقىت وتە كەلە جابايى تابيعات ونىڭ ۇيىنە اينالىپ، اينالاسىنداعى جانۋارلار جاڭا وتباسىنداي بولدى.
رودريگەس 12 جىل بويى ادامدارمەن ارالاسپاي ءومىر ءسۇرىپ، وزىنە ءتان قارىم-قاتىناس تاسىلدەرىن قالىپتاستىردى. ول قۇستاردىڭ سايراۋىنان باستاپ، بۇعىلاردىڭ اقىرعانىنا دەيىن جانۋارلاردىڭ دىبىستارىن مەڭگەردى. ءتىپتى تۇلكىلەرمەن، قاسقىرلارمەن جانە جىلاندارمەن دە ەش قيىندىقسىز تىلدەسە الاتىنىنا سەنگەن. وسى جىلدار بويى ول وركەنيەتتەن بارىنشا الىس جۇرۋگە تىرىستى. تاۋدا ادام داۋىسىن ەستي قالسا، قاشىپ نەمەسە جاسىرىنىپ قالاتىن.
رودريگەس قاسقىردىڭ بولتىرىكتەرىن تاماقتاندىرىپ، قاۋىپ تونگەن كەزدە ۇلىپ بەلگى بەرۋ ارقىلى ولاردىڭ سەنىمىنە يە بولعان.
انتروپولوگ، پروفەسسور گابريەل جانەر مانيلا الەۋمەتتىك-عىلىمي زەرتتەۋ اياسىندا پالما-دە-مايوركا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيلوسوفيا فاكۋلتەتى ءۇشىن رودريگەسپەن بىرنەشە اي بويى سۇحبات جۇرگىزدى. سۇحباتتار 1975-جىلدىڭ قاراشاسىنان 1976-جىلدىڭ ساۋىرىنە دەيىن جالعاستى.
انتروپولوگ جانەر ونىڭ دوسىنا اينالدى. ونىڭ پىكىرىنشە، رودريگەس ءوزىنىڭ زەرەكتىگى مەن قيالىنىڭ ارقاسىندا ءتىرى قالعان. جانەر ديسسەرتاتسياسىندا رودريگەستىڭ ءومىرىنىڭ ءار كەزەڭىن سيپاتتاپ، ونىڭ بىرتىندەپ جانۋارلار قاۋىمداستىعىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالعانىن، سول ورتاداعى ەرەجەلەر مەن تىلدەردى مەڭگەرگەنىن جانە جانۋارلاردى وزىنە تەڭ ساناعانىن جازدى.
- مەن جىلاپ وتىردىم. ولار ماعان قاراي سەكىرىپ كەلدى. سودان كەيىن وزدەرىنىڭ ۇڭگىرىنە، قاسقىرلاردىڭ اپانىنا اپاراتىن جولدى كورسەتتى، - دەپ رودريگەس جانەرگە اڭگىمەلەگەن.
ول قاسقىردىڭ كۇشىكتەرى ءوزىن قارسى الىپ، اينالاسىندا ويناپ، سەكىرىپ جۇرگەنىن ايتقان.
ۋاقىت وتە كەلە ونىڭ قاسقىرلارمەن اراسىندا وزىندىك سيمبيوز قالىپتاسقانعا ۇقسايدى.
ماركوس رودريگەس پانتوحا
2010-جىلى TVE تەلەارناسىنىڭ Informe Semanal باعدارلاماسىنىڭ ءتۇسىرىلىم توبى رودريگەسپەن تۋعان انورا اۋىلىندا كەزدەستى. بۇل ونىڭ 60 جىلدان كەيىن اۋىلعا العاش رەت ورالۋى ەدى.
- مەنىڭ جاعدايىم وتە جاقسى بولدى. اقشانىڭ نە ەكەنىن بىلمەدىم، ءبىراق تاماعىم ءاردايىم جەتكىلىكتى ەدى، - دەدى ول كامەرا الدىندا تاۋداعى ءومىرىن ەسكە الىپ.
1965-جىلى 19 جاسىندا ونى ازاماتتىق گۆارديا قىزمەتكەرلەرى تاۋىپ العان. وسىدان كەيىن وعان ادامدار اراسىندا، قوعامدا ءومىر سۇرۋگە قايتا بەيىمدەلۋگە تۋرا كەلدى. بۇل ۇزاق ءارى كۇردەلى پروتسەسس بولدى. كەيىن رودريگەس تاۋدا ءوزىن باقىتتى سەزىنگەنىن، ال شىنايى ازاپ ونى تاۋىپ، قوعامعا قايتا ورالۋعا ماجبۇرلەگەننەن كەيىن باستالعانىن بىرنەشە رەت ايتقان.
بالالىق اڭعالدىعىن ساقتاپ قالدى
ونى جاقسى بىلگەن ادامداردىڭ ايتۋىنشا، رودريگەس سول بويى بالا قالپىندا قالعان. ول قوعامعا قاتىستى «اڭعال» بولدى جانە يسپان تىلىندە ەركىن سويلەي المادى.
ول حاەن قالاسىندا ءدىني قىزمەتكەردىڭ ۇيىندە، كەيىن مادريدتە موناح ايەلدەردىڭ قولىندا تۇردى. اسكەري قىزمەتتەن ءوتتى. اقىرىندا مالوركا ارالىنا بارىپ، قوناقۇيلەر مەن مەيرامحانالاردا جۇمىس ىستەدى.
باسىنان وتكەرگەن وقيعالاردان كەيىن رودريگەس ءوز تاريحىن وزگەلەرگە ايتىپ بەرۋدى جالعاستىرۋعا شەشىم قابىلدادى. ونىڭ ماقساتى - «تابيعاتتى قورعاۋ جانە ونى جاقسىراق تۇسىنۋگە ىقپال ەتۋ، ويتكەنى ءبىز تابيعاتتان تىم الىستاپ كەتتىك» دەگەن ويدى جەتكىزۋ بولدى.
ول بۇل ۇندەۋىن اسىرەسە بالالارعا ارناعىسى كەلدى: «ءۇي جانۋارلارىڭا كوبىرەك مەيىرىم كورسەتىڭدەر. تەحنيكانى روزەتكاعا قوسىپ قانا قوياسىڭدار، ال ءۇي جانۋارلارىنا ماحاببات قاجەت» .
ونىڭ ءومىربايانى نەگىزىندە «قاسقىرلار اراسىندا» فيلمى ءتۇسىرىلدى. فيلم يسپانيادا 2010-جىلدىڭ 26-قاراشاسىندا پروكاتقا شىقتى.
2001-جىلدان باستاپ رودريگەستىڭ ورەنسە پروۆينتسياسىنداعى رانتە اۋىلىندا ءۇيى بولدى. رانتە اۋىلى قارايتىن سان-سيبراو- داس-ۆينياس مۋنيتسيپاليتەتى ءوزىنىڭ كوپ جىلدان بەرگى تۇرعىنىمەن قوشتاستى.
رودريگەس 15-تامىز، سەنبى كۇنى، قاۋىمنىڭ قامقورشى اۋليەسىنە ارنالعان مەرەكەلىك شارا كەزىندە قايتىس بولدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش سەناتورى ليندسي گرەم 71 جاسىندا قايتىس بولعانىن جازعانبىز.