قاسكەلەڭدە «قۇدايدىڭ ساۋىتى» فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايداربەك قوجانازاروۆ قازاقستان حالىقارالىق كينووندىرىس ورتالىعىنا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، دجەكي چان قاتىساتىن «Armour of God» («قۇدايدىڭ ساۋىتى») فيلمىنىڭ جاڭا ءبولىمى تولىقتاي قازاقستاندا تۇسىرىلەدى.
فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى ەكى ايدان كەيىن باستالادى. دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، فيلمنىڭ بيۋجەتى شامامەن 50 ميلليون دوللارعا تەڭ جانە بۇل قارجىنىڭ ەداۋىر بولىگى قازاقستان ەكونوميكاسىندا قالادى.
بۇل قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى اكتەرلەردىڭ گونورارىنا كەتەدى. ءبىراق نەگىزگى بولىگى قازاقستانداعى پاۆيلونداردى جالعا الۋعا، جەرگىلىكتى اكتەرلەرگە، ءتۇسىرىلىم توبىنا، جابدىقتارعا، قوناق ءۇي، كولىك جانە باسقا دا قىزمەتتەرگە جۇمسالادى، - دەدى قوجانازاروۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جوباعا سىرتقى ينۆەستورلار قارجى قۇيادى. ال قازاقستان تاراپىنان باستى مىندەت - حالىقارالىق كينو وندىرىسىنە قولايلى جاعداي جاساۋ.
دەپۋتاتتىڭ مالىمەتىنشە، فيلمنىڭ نەگىزگى ءتۇسىرىلىمى قاسكەلەڭ ماڭىنداعى Dala Edge Park پاۆيلوندارىندا وتەدى. ال ماڭعىستاۋ وڭىرىندەگى بوزجىرا سياقتى تابيعي لوكاتسيالار كوشپەلى ءتۇسىرىلىم الاڭى رەتىندە پايدالانىلادى.
قوجانازاروۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا كينو ءتۇسىرۋ گولليۆۋدپەن سالىستىرعاندا 10 ەسە، ال قىتايمەن سالىستىرعاندا 5 ەسە ارزان.
قازاقستان ەكونوميكالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق تۇرعىدان جاڭا كينو حابقا اينالا الادى. جاڭا گولليۆۋد نەمەسە بولليۆۋد دەۋگە بولادى، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار ول New York Film Academy فيليالىنىڭ قازاقستاندا اشىلۋىن دا ماڭىزدى وقيعا دەپ اتادى. ونىڭ سوزىنشە، لوس-اندجەلەس پەن نيۋ-يوركتەن كەيىن اكادەميانىڭ ءۇشىنشى فيليالى ءدال قازاقستاندا اشىلعان.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، اكادەميا 2025-جىلدىڭ 25-قىركۇيەگىندە اشىلىپ، العاشقى ستۋدەنتتەرىن قابىلداپ قويعان.
ءماجىلىس دەپۋتاتى ايداربەك قوجانازاروۆ قازاقستاندا كينو يندۋسترياسىن دامىتۋ ءۇشىن شەتەلدىك كينوجوبالاردى تارتۋعا ارنالعان rebate جۇيەسىن ساقتاپ قالۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، rebate مەحانيزمى ارقىلى مەملەكەت ءىرى كينووندىرۋشىلەر مەن تانىمال اكتەرلەردى ەلگە تارتۋعا ىنتالاندىرۋ بەرەدى. بۇل جۇيە ارقىلى قازاقستانداعى لوكاتسيالار حالىقارالىق فيلمدەردە كورسەتىلىپ، ەلدىڭ كينو نارىعىنا قىزىعۋشىلىق ارتادى.
Rebate دەگەن - مىقتى كينو شىعارۋشىلاردى، تانىمال اكتەرلەردى ءوز ەلىڭە تارتۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن ىنتالاندىرۋ جۇيەسى. ءبىز وسى نورمانى زاڭعا قايتا ەنگىزۋدى ۇسىنىپ جاتىرمىز، - دەدى قوجانازاروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى rebate باعدارلاماسىنىڭ مەرزىمى 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىندا اياقتالادى. سوندىقتان دەپۋتاتتار ونى ءارى قاراي جالعاستىرۋ ءۇشىن زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
