قارىزدى رەسىمدەۋ كەزىندە قوسا قارىز الۋشىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى قانداي
استانا. KAZINFORM - ەگەر قارىز الۋشى ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى توقتاتسا، كرەديتور قوسا قارىز الۋشىدان بەرەشەكتى تولىق نەمەسە ءىشىنارا وتەۋدى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى.
اگەنتتىك ازاماتتارعا كرەديت شارتتارى بويىنشا مىندەتتەمەلەردى قوسا قارىز الۋشى رەتىندە قابىلداۋعا مۇقيات قاراۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ەسكە سالادى.
قوسا قارىز الۋشى - قارىز الۋشىمەن بىرگە بانكتىك قارىز شارتىنا قول قوياتىن جانە ول بويىنشا مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىنا بىردەي جاۋاپتى تۇلعا. ەگەر قارىز الۋشى ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى توقتاتسا، كرەديتور قوسا قارىز الۋشىدان بەرەشەكتى تولىق نەمەسە ءىشىنارا وتەۋدى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى.
ءىس جۇزىندە قوسا قارىز الۋشىلار كوبىنەسە يپوتەكالىق قارىزداردى رەسىمدەۋ كەزىندە قارىز الۋشىنىڭ ءوز كىرىسى كرەديتتى ماقۇلداۋ ءۇشىن جەتكىلىكسىز بولعان كەزدە تارتىلادى. مۇنداي جاعدايلاردا بانك قارىز الۋشى مەن قوسا قارىز الۋشىنىڭ جيىنتىق كىرىسىن ەسكەرەدى، بۇل قارىز الۋ ىقتيمالدىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل رەتتە قوسا قارىز الۋشى وزىنە نەگىزگى قارىز الۋشى سياقتى مىندەتتەمەلەردى قابىلدايدى. مەرزىمى وتكەن بەرەشەك تۋىنداعان جاعدايدا كرەديتور وعان شوتتارىنداعى قاراجاتتى ەسەپتەن شىعارۋدى، مۇلكىن ءوندىرىپ الۋدى جانە سوت تالقىلاۋىن قوسا العاندا، زاڭنامادا كوزدەلگەن ءوندىرىپ الۋ شارالارىن قولدانا الادى.
قوسا قارىز الۋشىنىڭ مارتەبەسى كەپىل بەرۋشى (كەپىلگەر) مارتەبەسىنەن وزگەشە ەكەنىن ەسكەرۋ قاجەت. قوسا قارىز الۋشىنىڭ كىرىسى كرەديت سوماسىن ايقىنداۋ كەزىندە ەسكەرىلەدى، ال ونىڭ جاۋاپكەرشىلىگى شارت بويىنشا مىندەتتەمەلەردىڭ بارلىق كولەمىنە قولدانىلادى. ءوز كەزەگىندە كەپىل بەرۋشىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى بەرىلگەن كەپىلدىك شارتتارىمەن شەكتەلەدى.
قوسا قارىز الۋشى بولۋعا كەلىسپەس بۇرىن، شارتتىڭ تالاپتارىمەن مۇقيات تانىسىپ، نەگىزگى قارىز الۋشىنىڭ قارىزدى وتەۋدە قيىندىقتارى تۋىنداعان جاعدايدا ءوزىنىڭ قارجىلىق مۇمكىندىكتەرىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا، سونداي-اق مىندەتتەمەلەر قوسا قارىز الۋشىلاردىڭ سانىنا قاراماستان شارت تالاپتارى تولىق ورىندالعانعا دەيىن ساقتالاتىنىن ەسكەرۋگە كەڭەس بەرىلەدى.
كرەديت مامىلەسىنە قاتىسۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋ تەرەڭ ويلانۋدى جانە ونىمەن بايلانىستى بارلىق تاۋەكەلدى ءتۇسىنۋدى تالاپ ەتەدى. ىقتيمال سالداردى جەتكىلىكتى باعالاماۋ ايتارلىقتاي قارجىلاي سالماق سالۋى مۇمكىن.