قارىزدان قالاي تەزىرەك قۇتىلۋعا بولادى: العاشقى قادامدار
استانا. KAZINFORM - بايلىق پەن ەرتەڭگى كۇنگە دەگەن سەنىمدىلىك بوس قيال ەمەس، جۇيەلى ارەكەتتەردىڭ ناتيجەسى. سونداي-اق قارجىلىق تۇراقتىلىققا جەتۋ ءۇشىن تەك جوعارى تابىس تاۋىپ قانا قويماي، ونى دۇرىس باسقارا ءبىلۋ دە اسا ماڭىزدى.
قارجىلىق تاۋەلسىزدىك دەگەن نە؟
قارجىلىق تاۋەلسىزدىك - ول بۇگىن مەن ەرتەڭگە سەنىمدى بولۋ. «بۇگىن مىنا زاتتى ساتىپ السام، ەرتەڭ قارجىدان قىسىلىپ قالامىن» دەپ قورىقپاي، قارجىسىن باقىلاۋدا ۇستاپ، كۇتپەگەن شىعىندارعا توتەپ بەرىپ جانە ءوزى قالاعانداي ءومىر ءسۇرۋ. ول بىرنەشە ماڭىزدى بولىكتەن تۇرادى: تۇراقتى تابىس، شىعىنداردى باقىلاۋ، قارجىلىق قور، ينۆەستيتسيالار مەن جيناقتار، تۇراقتى قارجىلىق ۋايىمنىڭ بولماۋى.
ال وعان جەتۋ ءۇشىن مىنا 5 قادامىدى جاساۋ كەرەك.
بيۋجەتتى جوسپارلاۋ. اقشاڭىزدى ەسەپتەپ ءجۇرىڭىز. سەبەبى اقشا ەسەپتى جاقسى كورەدى. تابىسىڭىز بەن شىعىنىڭىزدى جۇيەلى تۇردە قاداعالاڭىز. بۇل قاراجاتتىڭ قايدا كەتىپ جاتقانىن تۇسىنۋگە جانە ۇنەمدەۋگە كومەكتەسەدى.
قارجىلىق ءتارتىپ. يمپۋلسيۆتى ساتىپ الۋلاردان باس تارتىڭىز، اسىرەسە ءىرى شىعىنداردا. باعالاردى سالىستىرىپ، ويلانىپ ساتىپ الىڭىز.
رەزەرۆتىك قور قالىپتاستىرۋ. 3-6 اي ءومىر سۇرۋگە جەتەتىن «قاۋىپسىزدىك قورىن» جاساڭىز. بۇل تابىس جوعالعاندا نەمەسە كۇتپەگەن شىعىندار تۋىنداعاندا سابىر ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بولاشاققا ينۆەستيتسيا سالۋ. ينۆەستيتسيا - قارجىلىق تۇراقتىلىقتىڭ تىرەكتەرىنىڭ ءبىرى. كىشكەنتاي بولسا دا، تۇراقتى ينۆەستيتسيالار ۋاقىت وتە ەلەۋلى تابىس اكەلەدى. ءبىراق ءار «ينتەرنەتتەگى كەڭەسشىگە» سەنە بەرمەي، تەك سەنىمدى قارجى مامانىنا جۇگىنىڭىز.
قارجىلىق ءبىلىم الۋ. كىتاپ وقىپ، بەينەماتەريال كورىپ، كۋرستاردان ءوتىپ، قارجىلىق ساۋاتتىلىعىڭىزدى ارتتىرىڭىز. ءبىلىم - بايلىقتىڭ باستى قۇرالى.
قارىزدان قۇتىلىپ، قالىپتى ءومىر ءسۇرۋ ءبىر كۇننىڭ ىشىندە ورىندالا سالمايدى. ول كۇندەلىكتى داعدىمەن قالىپتاسادى. تەك سوعان جەتۋ ءۇشىن ناقتى ماقسات كەرەك. ەڭ باستىسى - باستاۋ جانە ۇسىنىستاردى تۇراقتى ورىنداۋ.