قارىزدانىپ قۇربان شالۋعا بولمايدى - ق م د ب
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ (ق م د ب) كۇنتىزبەسىنە سايكەس، 2026 -جىلى قۇربان ايت 27- 29 -مامىر ارالىعىندا وتەدى. مەرەكەنىڭ العاشقى كۇنى - 27 -مامىر رەسمي دەمالىس. باس ءمۇفتي كەڭەسشىسى سمايىل سەيىتبەكوۆ قۇربان ايت پەن ارافا كۇنىنىڭ ءمانى جانە قۇرباندىق شالۋ ءتارتىبى تۋرالى ءتۇسىندىردى.
ارافا كۇنى مەن قۇربان ايتتىڭ ءمانى
قۇربان ايت - يبراھيم پايعامباردان قالعان، تاريحى 48 عاسىرعا سوزىلاتىن قاسيەتتى سۇننەت امال.
مەرەكەدەن ءبىر كۇن بۇرىن كەلەتىن ارافا كۇنىنىڭ دە مۇسىلماندار ءۇشىن ورنى بولەك. بۇل كۇنى قاجىلىققا بارعان ميلليونداعان مۇسىلمان ارافات تاۋىنىڭ ەتەگىندە دۇعا قىلسا، ەلدە قالعان قاۋىم ورازا ۇستاپ، ايتقا دايىندىق جاسايدى.
- مۇحاممەد پايعامبارىمىز (س. ع. س. ) كۇندەردىڭ ىشىندەگى ەڭ جاقسىسى ارافا كۇنى ەكەنىن ايتقان. بۇل كۇنى ۇستالعان ورازا وتكەن جىلعى جانە كەلەر جىلعى كۇنالاردىڭ كەشىرىلۋىنە سەبەپ بولادى. حالقىمىز ىقىلىم زاماننان بەرى ارافا كۇنى ۇيىندە ءيىس شىعارىپ، شەلپەك ءپىسىرىپ، ۇلىق مەرەكەگە ەرەكشە دايىندالعان، - دەيدى سمايىل سەيىتبەكوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا.
قۇرباندىق شالۋ كىمدەرگە مىندەتتى؟
باس ءمۇفتي كەڭەسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قۇربان شالۋ - بۇل تەك ماتەريالدىق مۇمكىندىگى بار ادامدارعا عانا جۇكتەلەتىن مىندەت. شاريعات بويىنشا، مەنشىگىندە 40 قويى، 30 سيىرى، 5 تۇيەسى بار نەمەسە 85 گرام التىنعا تەڭ كەلەتىن بوس قاراجاتى بار مۇسىلمان قۇرباندىق شالۋعا مىندەتتى.
- قۇرباندىق شالۋعا جاعدايى بار-جوعىنا قاراماستان بارىنە بىردەي مىندەت دەگەن قاتە ويدان ارىلۋىمىز كەرەك. قارىزدانىپ، قىسىلىپ-قىمتىرىلىپ قۇربان شالۋعا بولمايدى. ەگەر مۇمكىندىك بولماسا، ول ادامعا ەشقانداي كىنا ارتپايدى. ونداي جاندار ايت نامازىنا بارىپ، قول جايىپ دۇعا جاساپ، ايتشىلاسا جەتكىلىكتى، - دەپ ءتۇسىندىردى ءدىنتانۋشى.
قۇربان ايتقا مالدى قالاي تاڭدايمىز؟
قۇرباندىققا شالىناتىن مالدىڭ جاسىنا جانە دەنساۋلىعىنا قويىلاتىن شاريعات تالاپتارى قاتاڭ. اتاپ ايتقاندا:
قوي مەن ەشكى - كەمى 1 جاسقا تولۋى كەرەك؛
سيىر (ءىرى قارا) - 2 جاسقا تولۋى ءتيىس؛
تۇيە - 5 جاسقا تولۋى شارت.
سونىمەن قاتار مالدىڭ اقساق-توقساق، سوقىر، قۇلاعى نە قۇيرىعى جارتىسىنان كوبى كەسىلگەن، نەمەسە تىم ارىق بولماۋى قاجەت. مامان بازارلاردا 4-5 ايلىق قوزىلاردى قۇرباندىققا سويۋ زاڭعا دا، شاريعاتقا دا قايشى ەكەنىن جانە ول قۇرباندىق رەتىندە ەسەپتەلمەيتىنىن ەسكەرتتى.
سونداي-اق ق م د ب ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى ەلىمىزدەگى مال بازارلارىن ارالاپ، ساۋداگەرلەر مەن كاسىپكەرلەردى مەرەكە كۇندەرى باعانى قولدان شارىقتاتپاۋعا شاقىرعان.
- باس ءمۇفتي حالىققا ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن مال باعاسىن قولدان قىمباتتاتپاۋدى، پايداكۇنەمدىككە سالىنباۋدى سۇرادى. سەبەبى بۇل كۇن - ساۋدامەن پايدا تاباتىن ەمەس، ساۋاپ جينايتىن كۇن. قۇرباندىق ەتى تۇگەلدەي دەرلىك الەۋمەتتىك جاعدايى تومەن، مۇقتاج وتباسىلارعا تاراتىلادى، - دەدى باس ءمۇفتي كەڭەسشىسى.
قوي مەن ەشكى ءبىر ادامنىڭ اتىنان عانا شالىنادى. ال سيىر نەمەسە تۇيە مالىن 7 ادامعا دەيىن بىرىگىپ شالۋعا مۇمكىندىك بار. الايدا مۇندا نيەتتىڭ تۇزۋلىگى ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
- ءىرى قاراعا بىرىككەن 7 ادامنىڭ دا نيەتى تەك اللا ريزاشىلىعى ءۇشىن قۇربان شالۋ بولۋى كەرەك. ەگەر اراسىنداعى ءبىر ادام «ماعان قوناق شاقىرۋعا ەت كەرەك ەدى» دەگەن نيەتپەن قوسىلسا، قالعان 6 ادامنىڭ دا قۇرباندىعى جارامسىز بولىپ قالادى. سونداي-اق سويىلعان مالدىڭ ەتىن ءۇش بولىككە بولگەن ابزال. ءبىر بولىگى ءوز وتباسىنا، ەكىنشى بولىگى تۋعان-تۋىس پەن كورشىلەرگە، ءۇشىنشى بولىگى جەتىم-جەسىرلەر مەن مۇقتاجدارعا ۇلەستىرىلەدى، - دەپ ەسكەرتتى باس ءمۇفتي كەڭەسشىسى.
ۋاقىتى جوق جاندارعا مۇمكىندىك: ونلاين قۇرباندىق
پاندەميا كەزەڭىنەن بەرى ق م د ب تاراپىنان ىسكە قوسىلعان qurban2026.kz جۇيەسى بيىل دا بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى. بۇل قىزمەت جۇمىستان قولى بوسامايتىن، ءىسساپاردا نەمەسە دەنساۋلىعىنا بايلانىستى مال بازارعا بارا المايتىن ازاماتتارعا ۇلكەن جەڭىلدىك.
سايت ارقىلى ازاماتتار مال ءتۇرىن تاڭداپ، تاپسىرىس بەرە الادى. جاۋاپتى يمامدار مەن ەرىكتىلەر مالدىڭ سويىلۋ بارىسىن ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ، تاپسىرىس بەرۋشىگە كەرى بايلانىس ورناتادى. ونلاين فورماتتا شالىنعان قۇرباندىق ەتتەرى رەسپۋبليكا بويىنشا تولىعىمەن جالعىزباستى انالارعا، كوپبالالى جانە مۇقتاج وتباسىلارعا مۇقيات جەتكىزىلەدى.
ايت - تاتۋلاسۋ مەن كەشىرىم كۇنى
سمايىل سەيىتبەكوۆ باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنىڭ ەل حالقىنا جاساعان ۇندەۋىن جەتكىزدى. بيىلعى قۇربان ايت مەرەكەسىن «تاتۋلاسۋ كۇنى» رەتىندە وتكىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
- ايت - بۇل وكپە-نازدى ۇمىتىپ، اعايىن-تۋىس، كورشى-قولاڭمەن قايتا تابىساتىن، ءبىر- ءبىرىمىزدى كەشىرەتىن ۇلىق ءسات. بابالارىمىز ايتتاپ بارىپ، كوڭىل سۇراۋ، ەل-جۇرتتى شايعا شاقىرۋ ءداستۇرىن تەككە قالىپتاستىرماعان. سوندىقتان بۇل كۇندەرى مەيىرىمدىلىك تانىتىپ، ىزگى امالداردى كوبەيتۋگە تىرىسايىق، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن سمايىل سەيىتبەكوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلوردادا قۇربان ايت مەرەكەسى قارساڭىندا سانيتارلىق- ەپيدەميولوگيالىق جانە ۆەتەرينارلىق قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتورلار
كاميلا مۇلىك