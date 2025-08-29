قارىز الۋشىلاردى قاتاڭ باعالاۋ شارالارى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - جەكە تۇلعالاردىڭ كرەديتتەرى بويىنشا كاپيتالدىڭ كونترتسيكلدى بۋفەرىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- ماكرو جانە ميكروپرۋدەنتسيالىق باستامالار اياسىندا دا جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. جەكە تۇلعالاردىڭ كرەديتتەرى بويىنشا كاپيتالدىڭ كونترتسيكلدى بۋفەرىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. قارجى رەتتەۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، قارىز جۇكتەمەسىنىڭ كوەففيتسيەنتى مەن قارىزدىڭ تابىسقا قاتىناسى سياقتى قوسىمشا قۇرالداردى جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ سەگمەنتىندەگى «قىزىپ» كەتۋدى تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق، اگەنتتىك قارىز الۋشىلاردى، اسىرەسە بۇرىننان نەسيەلىك مەرزىمىن وتكىزىپ العانداردى نەعۇرلىم قاتاڭ باعالاۋ شارالارىن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۇتاستاي العاندا تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ سالاسىنداعى «قىزىپ» كەتۋدى تومەندەتۋگە ىقپال ەتەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ تەڭگەرىمدى فيسكالدىق ساياساتقا كوشۋ بويىنشا دا ءوزارا ارەكەت جالعاسىپ جاتىر.
- سونداي-اق، ۇكىمەتپەن بىرگە ينفلياتسيا دەڭگەيىن باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ شارالارى كەشەنىن جاڭارتتىق. قۇجاتقا ءوندىرىستى ۇلعايتۋ، لوگيستيكا مەن جۇك ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، باعا بەلگىلەۋدە اشىقتىقتى ارتتىرۋ، ۇستەمە باعالاردى باقىلاۋ، مونوپولياعا قارسى جانە سىرتقى ساۋدانى رەتتەۋ، سونداي-اق ءبىزدىڭ تاراپىمىزدان - اقشا-كرەديت ساياساتى بويىنشا شارالار ەنگىزۋ ماسەلەلەرى قامتىلعان، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى تاعى دا 16,5 پايىز دەڭگەيىندە قالدىرعانىن جازعان ەدىك.