قارتتاردى الداعان الاياق 4 جىل 7 ايعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا ەگدە جاستاعى ازاماتتاردى الداپ، ولاردىڭ اقشاسىن يەمدەنگەن الاياق سوتتالدى. ءوزىن جابىرلەنۋشىلەردىڭ شەتەلدە تۇراتىن تۋىستارى رەتىندە تانىستىرىپ، ءتۇرلى سىلتاۋمەن اقشا العان كۇدىكتى 10 زەينەتكەرگە شىعىن كەلتىرگەن. سوت ونى كىنالى دەپ تانىپ، 4 جىل 7 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىردى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ ءاليحان بوكەيحان اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابى 3-بولىگىنىڭ 4) تارماعىمەن ايىپتالعان ازاماتقا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى قولدادى.
- سوتتا ايىپتالۋشىنىڭ ينتەرنەت- رەسۋرستاردى پايدالانا وتىرىپ، ەگدە جاستاعى ازاماتتاردىڭ بايلانىس دەرەكتەرىن انىقتاپ، ولارعا قوڭىراۋ شالىپ، ءوزىنىڭ كىم ەكەنىن اشىپ ايتپاي، اڭگىمەلەسۋدى بەيتاراپ سوزدەردەن باستاعانى انىقتالدى. جابىرلەنۋشىلەر قوڭىراۋ شالۋشىنىڭ كىم ەكەنىن انىقتاۋعا تىرىسقان كەزدە، وزدەرى ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان تىس جەردە تۇراتىن تۋىستارى دەپ بولجاعان، - دەپ حابارلادى پروكۋراتۋرادان.
وسى جاعدايدى پايدالانعان ايىپتالۋشى جابىرلەنۋشىلەردىڭ جاڭىلىسقان پىكىرلەرىن قولداپ، سالەمدەمە الۋ سىلتاۋىمەن كۋرەر ارقىلى اقشا قاراجاتىن بەرۋگە كوندىرگەن، كەيىننەن اقشانى ءوزى الىپ كەتىپ، وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان.
قىلمىستىق ارەكەتتىڭ ناتيجەسىندە 10 ەگدە جاستاعى ازامات جابىرلەنۋشى دەپ تانىلدى، ولارعا 50 مىڭ تەڭگەدەن 1 ميلليون 750 مىڭ تەڭگەگە دەيىنگى مولشەردە ماتەريالدىق زالال كەلتىرىلگەن.
- قىلمىستىق ءىستى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا سوت ايىپ تاعىلعان ازاماتتى كىنالى دەپ تانىپ، وعان جازاسىن ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە وتەۋمەن 4 جىل 7 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان ۇكىم الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتىڭ بۇلتارتپاستىعىن كورسەتەدى.
پروكۋراتۋرا ازاماتتاردى بەلگىسىز ادامداردان كەلىپ تۇسەتىن تەلەفون قوڭىراۋلارى كەزىندە قىراعىلىق تانىتۋعا، الىنعان اقپاراتتى تۋىستارى ارقىلى تەكسەرۋگە جانە اقشا قاراجاتىن بوگدە ادامدارعا بەرمەۋگە شاقىرادى.