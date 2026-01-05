قارتايۋ ۇدەرىسىن باياۋلاتاتىن ءونىم اتالدى
استانا. قازاقپارات - عالىمدار قارا شوكولادتىڭ ادام اعزاسىنا اسەرىن انىقتادى. زەرتتەۋ Aging جۋرنالىندا جاريالانعان، - دەپ حابارلايدى «گازەتا. Ru» باسىلىمى.
جاڭا زەرتتەۋ ناتيجەسىنە ساي، مۇندا نەگىزگى ءرولدى كاكاو-بۇرشاعىندا بولاتىن الكالويد - تەوبرومين اتقارۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەر ەكى تاۋەلسىز رەگيستردەن الىنعان 1669 ادامنىڭ قان ۇلگىلەرىن تالدادى. ولار كوفەين مەن تەوبرومين مەتابوليتتەرىنىڭ كونتسەنتراتسياسىن، سونداي-اق، د ن ق-نىڭ مەتيلدەنۋىندەگى وزگەرىستەرگە نەگىزدەلگەن بيولوگيالىق جاس كورسەتكىشتەرىنىڭ ەكى ماركەرىن باعالادى. ونىڭ ءبىرى جالپى «ەپيگەنەتيكالىق جاستى»، ەكىنشىسى - حروموسومالاردىڭ ۇشىنداعى قورعانىش بولىكتەرى سانالاتىن تەلومەرلەردىڭ كۇيىن كورسەتكەن.
ناتيجەلەر بويىنشا: قاندا تەوبرومين دەڭگەيى جوعارى ادامداردا بيولوگيالىق جاس ورتا ەسەپپەن حرونولوگيالىق جاسىنان تومەن بولعان. ال كوفەين دە، كاكاو مەن كوفەدە كەزدەسەتىن باسقا قوسىلىستار دا مۇنداي بايلانىس كورسەتپەگەن.
«ءبىزدىڭ زەرتتەۋىمىز قارا شوكولادتىڭ نەگىزگى كومپونەنتتەرىنىڭ ءبىرى بيولوگيالىق قارتايۋدىڭ باياۋىراق جۇرۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن انىقتادى»، - دەدى كورولدىك لوندون كوللەدجىنىڭ زەرتتەۋشىسى دجوردانا بەلل.
ول بۇل «كوبىرەك شوكولاد جەۋگە» شاقىراتىن ۇسىنىس ەمەس ەكەنىن، اسىرەسە ءتاتتى شوكولادقا قاتىستى ساق بولۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.
«دەگەنمەن بۇل دەرەكتەر كۇندەلىكتى تۇتىناتىن ونىمدەردىڭ دەنساۋلىقتى ساقتاۋعا جانە ۇزاق ءارى ساپالى قارتايۋعا قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن تۇسىنۋگە كومەكتەسەدى»، - دەدى عالىم.
اۆتورلار بيولوگيالىق جاس - رەسمي بەكىتىلگەن ءبىر عانا كورسەتكىش ەمەس، اعزانىڭ جالپى جاعدايىن بەينەلەيتىن ولشەم ەكەنىن ايتتى: ول نەعۇرلىم تومەن بولسا، تىندەر مەن اعزالاردىڭ قىزمەتى سوعۇرلىم ۇزاق ساقتالادى.
سونىمەن قاتار، شوكولادتى «قارتايۋعا قارسى قۇرال» رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايدى: كوپ مولشەردە ول قانت پەن مايى جوعارى، كالورياسى مول ءونىم بولىپ قالا بەرەدى.
«ەندىگى قادام - وسى بايلانىستىڭ ارتىندا قانداي مەحانيزمدەر تۇرعانىن جانە تاعامدىق مەتابوليتتەردىڭ ەپيگەنوممەن قالاي ءوزارا ارەكەتتەسەتىنىن ءتۇسىنۋ»، - دەدى كلينيكالىق گەنەتيك رامي سااد.
عالىمدار تەوبرومين باسقا الكالويدتار سياقتى گەندەردىڭ بەلسەندىلىگىن رەتتەۋگە ىقپال ەتۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى، ال بۇل ءوز كەزەگىندە قابىنۋ، زات الماسۋ جانە قارتايۋ ۇدەرىستەرىنە اسەر ەتۋى ىقتيمال. الداعى ۋاقىتتا زەرتتەۋشىلەر تەوبروميننىڭ جەكە ءوزى اسەر ەتە مە، الدە كاكاو قۇرامىنداعى پوليفەنولدار سياقتى باسقا كومپونەنتتەرمەن بىرگە ىقپال ەتە مە - سونى انىقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر.