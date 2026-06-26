قارقىندى قۇرىلىس: ەلوردا ينفراقۇرىلىمى دەموگرافيالىق وسىمگە دايىن با
استانا. KAZINFORM - استانا حالقىنىڭ سانى سوڭعى بەس جىلدا 1,19 ميلليوننان 1,66 ميلليون ادامعا دەيىن ءوسىپ، شامامەن جارتى ميلليون تۇرعىنعا كوبەيدى. ءوسىمنىڭ باسىم بولىگى ىشكى كوشى-قون ەسەبىنەن قالىپتاسىپ وتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، كولىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ارتتىردى.
ەلوردادا مەكتەپتەر مەن بالاباقشالارعا سۇرانىس جوعارى كۇيىندە قالىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا 205 مەكتەپتە 314 مىڭنان استام وقۋشى ءبىلىم السا، 17,4 مىڭ ورىن تاپشى. سوڭعى جىلدارى ونداعان جاڭا مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلىپ، الداعى جىلدارى تاعى ونداعان ءبىلىم بەرۋ نىسانىن سالۋ جوسپارلانعان. مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ، بالاباقشا كەزەگىندەگى بالالار سانى 50 مىڭنان 18 مىڭعا دەيىن قىسقاردى.
كولىك ينفراقۇرىلىمى دا حالىق سانىنىڭ ارتۋىمەن بىرگە ايتارلىقتاي جۇكتەمەگە تاپ بولدى. قالادا كۇن سايىن 600 مىڭنان استام كولىك قوزعالادى. وسىعان بايلانىستى Bus Lane جەلىسىن كەڭەيتۋ، جاڭا جولدار مەن جولايرىقتارىن سالۋ، ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەلەرىن ەنگىزۋ جانە LRT جوباسىن ىسكە اسىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا دا جاڭا ەمحانالار، اۋرۋحانالار مەن پەريناتالدىق ورتالىقتار سالۋ جوسپارلانعان. قالالىق بيلىك حالىق سانىنىڭ وسۋىنە سايكەس مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋدى جانە كادر تاپشىلىعىن ازايتۋدى باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر.
2024 -جىلى بەكىتىلگەن استانانىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى باس جوسپارى بويىنشا قالا حالقى 2,28 ميلليون ادامعا جەتەدى دەپ بولجانعان. وسىعان سايكەس جۇزدەگەن مەكتەپ، بالاباقشا، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سپورت نىساندارىن سالۋ، سونداي-اق ينجەنەرلىك جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋ جوسپارلانعان. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، دەموگرافيالىق ءوسىم قارقىنىن ەسكەرە وتىرىپ، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جۇمىستارى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلۋى قاجەت.