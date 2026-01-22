ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:56, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قارقارالىدا مارالدار تابيعي ورتاعا قايتا جىبەرىلدى

    استانا. قازاقپارات - 2022-2032 -جىلدار ارالىعىندا قارقارالى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا جارتىلاي ەركىندىكتە ۇستالاتىن مارالداردى قايتا جەرسىندىرۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى.

    марал
    Фото: Видеодан скрин

    ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، جىلدىق جوسپارعا سايكەس جارتىلاي ەركىندىكتە باعىپ-كۇتىلگەن مارالداردى تابيعي ورتاعا بەيىمدەۋ جۇمىستارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. وسى جوسپار اياسىندا جارتىلاي ەركىندىكتە جۇرگەن 4 باس مارال تولىقتاي ەركىندىككە، ياعني دالا جاعدايىنا جىبەرىلدى.

    - مارالدار كەنت ورمانشىلىعىنىڭ 103-ورام، 4-تەلىمىنە شىعارىلىپ، ولاردىڭ تابيعي ورتاعا بەيىمدەلۋى باقىلاۋعا الىندى. اتالعان ءىس- شارا جابايى جانۋارلار سانىن ساقتاۋ مەن ولاردىڭ تابيعي مەكەنىن قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن قارقارالى ۇلتتىق پاركى مەن ناۋىرزىم قورىعىنا ورتكە قارسى تەحنيكا تابىستالعانى بەلگىلى بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
