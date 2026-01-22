قارقارالىدا مارالدار تابيعي ورتاعا قايتا جىبەرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2022-2032 -جىلدار ارالىعىندا قارقارالى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا جارتىلاي ەركىندىكتە ۇستالاتىن مارالداردى قايتا جەرسىندىرۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، جىلدىق جوسپارعا سايكەس جارتىلاي ەركىندىكتە باعىپ-كۇتىلگەن مارالداردى تابيعي ورتاعا بەيىمدەۋ جۇمىستارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. وسى جوسپار اياسىندا جارتىلاي ەركىندىكتە جۇرگەن 4 باس مارال تولىقتاي ەركىندىككە، ياعني دالا جاعدايىنا جىبەرىلدى.
- مارالدار كەنت ورمانشىلىعىنىڭ 103-ورام، 4-تەلىمىنە شىعارىلىپ، ولاردىڭ تابيعي ورتاعا بەيىمدەلۋى باقىلاۋعا الىندى. اتالعان ءىس- شارا جابايى جانۋارلار سانىن ساقتاۋ مەن ولاردىڭ تابيعي مەكەنىن قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قارقارالى ۇلتتىق پاركى مەن ناۋىرزىم قورىعىنا ورتكە قارسى تەحنيكا تابىستالعانى بەلگىلى بولدى.