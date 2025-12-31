قارۋلى كۇشتەردە «ايقاس» اتتى تازى قىزمەت ەتەدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنداعى 44813 اسكەري بولىمىندە اسكەري قىزمەتشىلەرمەن بىرگە ايقاس ەسىمدى كونە تازى تۇقىمىنان شىققان يت وقۋ-جاۋىنگەرلىك مىندەتتەردى اتقارىپ ءجۇر، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايقاستى بولىمگە كومانديردىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىق جونىندەگى ورىنباسارى مايور نۇرلىبەك جامانعارين 2020 -جىلى قىزىلوردا وبلىسى ارال قالاسىنان الىپ كەلگەن.
- تازى ءيتى كوشپەلىلەردىڭ ۇيلەسىمدى ءومىرىن بەينەلەيتىن «جەتى قازىنانىڭ» قاتارىنا جاتادى. ايقاس مەنىمەن بىرگە بەسىنشى جىل قىزمەت ەتىپ كەلەدى. ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى جەتىستىك - اقمولا وبلىسىندا وتكەن «التىن قازىنا» رەسپۋبليكالىق تازى جارىسىندا جەڭىسكە جەتۋىمىز جانە اقتوبە وبلىسىنداعى «سالبۋرىن» دالالىق سىناعىندا جۇلدەلى ورىن الۋىمىز، - دەدى مايور ن. جامانعارين.
بەس جىل ىشىندە ايقاس بولىمشەنىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە تولىقتاي بەيىمدەلدى. ونىڭ كۇن ءتارتىبى ناعىز ساربازدىكىندەي. تاڭەرتەڭ تۇرۋ، ءاس ىشۋ جانە وقۋ- جاتتىعۋلار ءول ۇشىن قالىپتى جاعداي.
اسكەري تارتىپكە ۇيرەنگەن ءتورت اياقتى «جاۋىنگەر» ساپتىق جيىندارعا دا قاتىسادى. ول پلاتسقا ءبىرىنشى بولىپ كەلىپ، كومانديردىڭ بۇيرىعىمەن تۋ تۇعىرىنىڭ جانىندا وتىرادى. سالتاناتتى راسىمدەردە ايقاس ەل رامىزدەرىنە قۇرمەت ءبىلدىرىپ، مەملەكەتتىك ءانۇراننىڭ اۋەنىنە وزىنشە ءۇن قوسادى.
قىزمەت بارىسىندا ايقاس تازى تۇقىمىنىڭ ەڭ جاقسى قاسيەتتەرىن ايقىن كورسەتتى. ول شاپشاڭ، ءتوزىمدى جانە تەز ۇيرەنگىش. ساربازدارمەن بىرگە اۋە كەڭىستىگىن قورعاۋ مىندەتىن اتقاراتىن اسكەري ءبولىم اۋماعىن پاترۋلدەۋگە شىعادى. قىراعىلىعى مەن سەزىمتال ەستۋ قابىلەتى وعان كۇزەت مىندەتتەرىن ءتيىمدى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.