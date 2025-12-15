قارلى بوران سالدارىنان 13 تۋريست جوعالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ پەرم ولكەسىندە بولعان قارلى بوران سالدارىنان تۋريستىك توپ حابارسىز كەتكەن. ولار بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا جينالۋ ورنىنا كەلمەگەن، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
توپ قۇرامىندا 15 ادام بولعان، ولاردىڭ ەكەۋى 13 جەلتوقسان كۇنى ەلدى مەكەنگە ءوز بەتىمەن ورالعان، ال 13 تۋريستەن ءالى حابار جوق. ىزدەۋ جۇمىستارى ءالى جالعاسىپ جاتىر.
وقيعانىڭ ءمان-جايىنا كەلسەك، سۆەردلوۆ وبلىسىنان كەلگەن 15 ادامنان قۇرالعان تۋريستەر توبى 13-جەلتوقساندا قاردا جۇرەتىن كولىكتەرمەن وسليانكا تاۋىنا اتتانعان. ەكەۋى وزدىگىنەن ورالىپ، قالعاندارى شىڭنان تۇسەر الدىندا بايلانىسقا شىقپاي قالعان. ولار بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كيزەلوۆ مۋنيتسيپالدىق وكرۋگىنە قاراستى ورتا ۋسۆا كەنتىندەگى جينالۋ نۇكتەسىنە كەلۋى ءتيىس ەدى.
اقپاراتتى تەكسەرۋ ءۇشىن ت ج الدىن الۋ جانە جويۋدىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك جۇيەسى 12 ادام جانە 6 تەحنيكاسىن شۇعىل جۇمىلدىرعان. كەيىن ىزدەۋ جۇمىستارىنا تارتىلعان كۇش پەن قۇرال قاتارى 22 ادامعا جانە 10 تەحنيكاعا دەيىن كوبەيتىلگەن.
پەرم ولكەسىنىڭ پروكۋراتۋراسى بۇل جايتتى باقىلاۋعا العانىن حابارلادى. تۋريستەردى سوڭعى رەت 13-جەلتوقسان كۇنى كۇندىز كورگەن، سول كۇنى ولار تاۋدان ءتۇسىپ، بازاعا ورالۋى ءتيىس بولعان. ولاردا وزدەرىمەن بىرگە ۇيالى تەلەفوندارى مەن راتسيالارى بولعان، الايدا سپۋتنيكتىك تەلەفوندى بازاعا قالدىرىپ كەتكەن.
14-جەلتوقسان كۇنى وسليانكا تاۋىندا ىزدەۋ جۇمىستارى قولعا الىندى، ءبىراق راتسياعا ەش جاۋاپ كەلمەدى. تاۋدا ۇيىتقىعان جەل مەن بوران تۇرىپ، 2- 3 مەتر جەردىڭ ءوزىن كورۋ مۇمكىن بولماي قالعان.
قازىر «ليزاالەرت» ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جاساعى جوعالعان تۋريستەر توبىنا قاتىستى تاپسىرما الىپ، ىزدەۋ توپتارىن جاساقتاۋعا كىرىسكەن.