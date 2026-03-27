قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى جاڭا الاياقتىق سحەمالار تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - اگەنتتىكتىڭ رەسمي وكىلىنىڭ بەينەسىن پايدالانعان ديپفەيك ۆيدەولارىندا «جابىرلەنۋشى ينۆەستوردىڭ» جالعان وقيعاسى باياندالادى، دەپ حابارلايدى ق م ا باسپاءسوز قىزمەتى.
سەناري بويىنشا، قاراجاتتى سالعاننان كەيىن، كىرىستىڭ جوعارىلاپ جاتقانى كورسەتىلەدى، ءبىراق اقشانى الۋ ءۇشىن كوميسسيالار، سالىقتار جانە «تەكسەرىستەر» تولەۋ تالاپ ەتىلەدى. بىرنەشە اۋدارىمنان كەيىن دە قاراجاتقا قول جەتكىزۋ بۇعاتتالادى. ودان بولەك، بۇعاتتالعان اقشانى بانك جانە رەتتەۋشى ورگاندار ارقىلى مۇمكىندىگى ايتىلادى دا، قولدانۋشىعا كومەككە جۇگىنۋ ۇسىنىلادى. «تولىعىراق» باتىرماسى «حالىق زاڭگەرى» دەپ اتالاتىن چاتقا اپارادى، وندا قاراجاتتى قايتارۋ تۋرالى جالعان حات الماسۋ كورسەتىلەدى.
سونىمەن قاتار، الاياقتار اگەنتتىك اتىنان جالعان سايتتار جاساپ، وندا «جابىرلەنۋشىلەردىڭ اقشاسىن قايتارۋ» تۋرالى اقپارات جاريالاعان.
سىلتەمەگە ءوتۋ كەزىندە پايدالانۋشىلاردان ساۋالناما تولتىرۋ سۇرالادى (مىسالى، «اقشاڭىزدى قانشا ۋاقىت بۇرىن جوعالتتىڭىز؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرۋ). كەيىن جەكە مالىمەتتەر - اتى- ءجونى، تەلەفون ءنومىرى، ەلەكتروندىق پوشتا ەنگىزىلىپ، «قايتارۋ پروتسەسىن باستاۋ» باتىرماسىن باسۋ ۇسىنىلادى.
- بارلىق وسىنداي سايتتار، ساۋالنامالار جانە فورمالار الاياقتىق سحەماسى ەكەنىن ەسكەرتەمىز، ولار ازاماتتاردىڭ جەكە مالىمەتتەرىن جيناپ، قاراجاتتى يەمدەنۋگە باعىتتالعان. اقپاراتتىڭ شىنايىلىلىعىن تەكسەرۋ ءۇشىن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنە نەمەسە ءوزىڭىزدىڭ تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنە حابارلاسىڭىز. ازاماتتاردى ساق بولۋعا، اقپاراتتى رەسمي دەرەككوزدەردەن تەكسەرۋگە جانە الاياقتاردان ساق بولۋعا شاقىرامىز، - دەپ ەسكەرتتى ەرنار تايجان.