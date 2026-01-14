قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى قايسار قامزاعا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى 1995 -جىلعى 18-قىركۇيەكتە تۋعان، قامزا قايسار باقىتجان ۇلىنا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالادى.
سوتپەن وعان قاتىستى «قاماۋدا ۇستاۋ» تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى سانكسيالانعان.
ول زاڭسىز ويىن بيزنەسىنە جاردەمدەستى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ وتىر.
- كۇدىكتى 5 جىل بويى «Instagram» الەۋمەتتىك جەلىسىندە، «qais_arr» اتاۋىمەن (2,4 ميلليون جازىلۋشى) بەلسەندى بلوگەرلىك قىزمەت جۇرگىزىپ، سونداي-اق «Telegram»-داعى «قورا ەنتەرتەينمەنت» جابىق ارناسىن (368 مىڭ جازىلۋشى) باسقارعان، - دەلىنگەن ق م ا حابارلاماسىندا.
كۇدىكتى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جەكە اككاۋنتتارىن پايدالانا وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ءۇشىن «Pinco» سايتىندا تىركەلۋگە جانە قۇمار ويىندارعا قاتىسۋعا باعىتتالعان تىكەلەي سىلتەمەلەردى، گرافيكالىق ەلەمەنتتەردى جانە ۇندەۋلەردى قامتيتىن بەينەماتەريالدار مەن جاريالانىمداردى جۇيەلى تۇردە ورنالاستىرعان. سونىمەن قاتار بەينەروليكتەردىڭ استىندا پايدالانۋشىلارعا بونۋس بەرەتىن جەكە پروموكودىن كورسەتكەن.
وسىلايشا، قامزا ق. ب. ازاماتتاردى قۇمار ويىندارعا تارتۋعا باعىتتالعان ونلاين-پلاتفورمانى جارنامالاپ، ويىن پلاتفورماسىنان سىياقىلار، بونۋستار نەمەسە پايىزدىق اۋدارىمدار تۇرىندە تابىس الىپ وتىرعان.
- زاڭسىز جولمەن الىنعان كىرىستەردى جاسىرۋ ماقساتىندا كۇدىكتى كريپتوامياندى پايدالانعان. وعان «Pinco» ينتەرنەت-كازينوسىنىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارىنان تولەمدەر ءتۇسىپ وتىرعان، - دەپ حابارلادى ق م ا-دان.
سوت سانكسياسىمەن 182736,741 USDT كولەمىندەگى كريپتواكتيۆتەرگە تىيىم سالىندى.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ىزدەۋدە جۇرگەن تۇلعانىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى قانداي دا ءبىر اقپارات بەلگىلى بولسا، كەلەسى بايلانىس نومىرلەرى ارقىلى حابارلاۋدى سۇرادى:
77172708478+ - كەزەكشى ءبولىم.
📞 Call-center: 1458
بىلتىر قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى 37 بلوگەردىڭ ۇستىنەن ءىس قوزعادى.